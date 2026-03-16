嘉縣斥資2.8億興建應變中心 翁章梁視察進度預計8月完工

為強化災害應變能力，嘉義縣政府興建「災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心」，契約金額為2億8815萬餘元，預計2026年8月完工。縣長翁章梁今天偕同建設處長郭良江、消防局長蔡建安視察工程進度。翁章梁表示，未來不論掌握情資、開會或應變都將更加方便，救災處理速度也會變快，對於鄉親的生命財產安全多一分保障。

嘉義地區地震頻繁，加上颱風豪雨等極端氣候增加，現有應變空間已難以因應複雜需求。縣府於2022年爭取內政部經費支持，啟動整體新建工程，藉此提升縣內災害應變能量。該工程於2024年7月10日決標，由築禾營造有限公司承攬，同年10月7日開工，目前整體進度穩定推展且略為超前。

新建案基地位於祥和一路西段，面積8951.96平方公尺，規畫興建地上4層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積4558.46平方公尺。目前已完成結構體工程，正進行室內裝修粉刷及防水作業。蔡建安表示，建物內設置應變中心、勤指中心最新的資訊系統及資通訊設備，可第一時間收集天然災害氣象資訊，減少災害發生時的損失。

此外，建物北側預留空地將結合鄰近戀人公園景觀，採複層式植栽搭配草地設計，串聯既有綠地，營造兼具防災機能與休憩功能的公共環境。翁章梁說，現在複合式災害非常多，一個好的應變中心扮演重要角色，不僅提升整體都市景觀，更能確保工程如期如質完成。

建物採複層式植栽搭配草地設計，串聯既有綠地，營造兼具防災機能與休憩功能的公共環境。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁視察嘉縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程。圖／嘉義縣政府提供