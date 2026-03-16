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統聯客運進駐雲林西螺轉運站 每天7班次停靠

中央社／ 雲林縣16日電

國光客運去年9月8日退出雲林縣西螺轉運站經營，停駛台南、高雄、屏東等南部國道路線。經民進黨立委劉建國協調，統聯即日起進駐，每天提供7班次停靠，便於民眾往返北高等地。

在眾人見證下，統聯今天與西螺鎮公所完成簽約儀式，正式進駐西螺轉運站。

劉建國表示，西螺是雲林關鍵的交通樞紐，但過去許多國道客運班次僅停靠交流道周邊，導致民眾候車環境不佳，更潛藏交通安全隱憂。在接獲鎮公所與地方反映後，遂著手協調交通部公路局與客運業者，經過多次會議研議，終於促成統聯正式停靠西螺轉運站。

劉建國強調，未來將持續協助鎮公所向中央爭取經費，推動轉運站的維護與優化計畫，全面升級雲林的交通服務網。

劉建國說，清明連假與每年的媽祖進香活動即將到來，客運的進駐將能有效提高人潮疏運效率，讓香客與遊客的往來更加安全順暢，進一步鞏固西螺作為雲林重要區域轉運節點的地位。

西螺鎮長廖秋萍指出，無論是平日通勤、學生就學或節慶返鄉，民眾對客運進駐轉運站的期盼由來已久。過去在交流道旁上下車的動線不便與危險，如今總算獲得解決，未來鄉親能在站內享有完善的候車空間與設施，旅運品質將獲大幅提升。

西螺鎮公所說明，統聯客運進駐西螺轉運站，從即日起欲搭乘國道路線往台中中港轉運站、林口、三重、台北及高雄、屏東、桃園的民眾，可在西螺轉運站候車，目前每天提供7班次停靠，相關班次及時間可上統聯客運官網查詢。

屏東 國道客運 交通安全

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