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台鐵嘉義站前廣場全區禁菸 嘉義市府籲民眾配合

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義市政府今天起正式將台鐵嘉義站前廣場全區公告為禁菸場所，衛生局長廖育瑋巡視廣場地面所新設綠色標線及標示，並籲請民眾配合禁菸規定。

廖育瑋透過新聞稿表示，市府已於台鐵嘉義站前廣場地面劃設綠色標線，並設置「本場所綠線範圍內全面禁菸No Smoking」標示，協助民眾清楚辨識禁菸範圍，若違反，最高可處新台幣1萬元罰鍰。

廖育瑋說，台鐵嘉義站內空間是「菸害防制法」所規定的禁菸場所，而車站前南側「大白熊」候車亭範圍則是市府於2018年公告的禁菸場所，除原本就禁菸的區域外，今天起擴大禁菸範圍至整個站前廣場。

市府衛生局表示，政策正式實施前，已連續多日派員至嘉義車站進行宣導，多數吸菸民眾皆能配合熄菸，或是移至車站廣場西側的非禁菸區。政策實施後，衛生局將持續加強巡查並舉牌宣導，政策宣導期間將以勸導為原則。

禁菸 衛生局

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