雲林台西鄉完成第一座大型公園 兼具休閒運動及防洪功能

雲林縣台西鄉一直缺乏大型綠地公園，鄉公所將行政大樓東側1公頃空地融入兒童遊樂設施、運動設備，打造成小公園，今天正式啟用。鄉公所表示，公園除提供休憩也可辦大型活動，後續工程將設置公廁等設施，讓園區更加完善。

今天位於台西鄉公所東側的運動公園由雲林縣長張麗善、台西鄉長李文來、縣府城鄉發展處長林長造、台西鄉代主席林天祥等人剪綵啟用。

李文來指出，台西鄉內缺乏大型公園，目前只有海口、海南、光華等村落約6處小型口袋公園，多年來民眾不斷反映缺少可供休閒運動的公園，大人運動去處少，小朋友假日沒地方玩，因此選擇利用公所東側約一公頃雜草空地進行綠美化工程。

李文來說，這項大型綠地公園工程由縣府補助300萬元，並透過縣府向中央爭取2700萬元的「產業園區開發管理基金太陽光電電價競標回饋金」，打造一座滯洪設施兼活動廣場、步道、綠美化景觀、停車場，並設置兒童遊戲場與成人體健設施，包含多座滑梯、攀爬網等遊具，適合老少共融的休憩空間。

張麗善表示，這座綠園不僅可提供居民日常散步、運動與親子活動使用，也可作為社區活動與地方慶典空間。李文來表示，台西位處「風頭水尾」，尤其季風期帶鹽的風勢強大，綠化植栽本就不容易，未來除會加強維護管理，此外綠地公園將有二期工程，規畫設置公廁、遮蔭空間等，盼讓民眾有更優質的休憩環境。

台西鄉在鄉公所旁完成第一座占地約一公頃的大型公園，兼具休閒運動與防洪功能。記者蔡維斌／攝影

台西鄉在鄉公所旁完成第一座占地約一公頃的大型公園，兼具休閒運動與防洪功能。記者蔡維斌／攝影

台西鄉在鄉公所旁完成第一座占地約一公頃的大型公園，兼具休閒運動與防洪功能，今天啟用。記者蔡維斌／攝影