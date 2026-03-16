禽流感疫情拉警報 雲林土雞場涉隱匿疫情今再傳鄰近鵝場確診

雲林縣水林鄉本月2、3日有兩紅羽土雞禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，其中一場業者未通報異常，涉及隱匿疫情，仍在調查中，今再傳出該場半徑1公里內有鵝場確診禽流感，已完成撲殺，防疫所表示，將加強周遭禽場消毒及監控，另涉及隱匿疫情的業者若查證屬實，最高可處100萬元罰鍰。

防疫所表示，3月2日獲報來自水林某禽場的485隻紅羽土雞屠宰時，發現雞隻出現紅腳、脾臟腫大等異常病徵。同日上午10時，該禽場業者通報在清點雞隻時發現異常，通報防疫所，確診H5N1亞型高病原性禽流感；鄰近另一紅羽土雞場則在隔日被屠宰場通報異常，同樣確診禽流感，但業者並未通報，涉及隱匿疫情，尚在調查中。

今再傳出水林鄉一養鵝場確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所已完成該場883隻鵝撲殺及場區清場消毒作業，場區及周邊公共區域環境也同步進行全面清潔與消毒，但禽流感病毒傳播速度快，所長廖培志證實，今確診鵝場與涉及隱匿疫情的土雞場相距約半徑一公里內。

廖培志表示，案例場半徑1公里內有15處禽場、3公里內共有68處禽場，因禽流感病毒傳播速度快，目前持續加強消毒作業及監控，仍請養禽業者務必落實場內外各項生物安全措施，特別是禽舍應確實設置並維護防鳥設施，避免野鳥與家禽接觸，並落實場區內外環境清潔及定期消毒作業，同時嚴格管制禽場人員與車輛進出。

防疫所呼籲，養禽業者於每日觀察禽隻健康狀況時，如發現異常死亡、採食量下降、產蛋率驟減或精神不振等情形，應立即主動通報防疫單位（通報專線：0932-690674），以利即時處置，切勿隱匿疫情，以免觸法受罰。