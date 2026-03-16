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嘉義火車站前廣場今起全區禁菸 綠色標線明確畫定違規最高罰1萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義火車站前廣場今起全區禁菸，綠色標線明確畫定違規最高罰1萬。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站前廣場今起全區禁菸，綠色標線明確畫定違規最高罰1萬。圖／嘉義市政府提供

嘉義火車站前廣場自今天起全面劃設為禁菸場所，嘉義市政府衛生局長廖育瑋與台鐵嘉義車站站務長劉寧前往巡視綠色禁菸標線，期盼打造無菸候車環境。廖育瑋表示，嘉義火車站是城市門面，也是通勤與觀光重要樞紐，擴大禁菸範圍能提升公共空間品質。

過去嘉義火車站僅站內空間與南側「大白熊」候車亭禁菸，今天起政策擴大至整個站前廣場。市府已在廣場地面畫設綠色標線，並設置「本場所綠線範圍內全面禁菸 No Smoking」標示。衛生局表示，若在公告禁菸場所吸菸，依據菸害防制法最高可處1萬元罰鍰，為兼顧需求，已在廣場西側人流較少處規畫非禁菸區。

政策正式實施前，衛生局已連日派員到場宣導，多數民眾皆能配合。衛生局表示，未來將持續加強巡查並舉牌宣導，目前以勸導為原則，呼籲往來旅客與市民共同遵守規定，守護健康友善的乘車環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義市衛生局長廖育瑋（左）與台鐵嘉義車站站務長劉寧（右）巡視綠色禁菸標線，期盼打造無菸候車環境。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局長廖育瑋（左）與台鐵嘉義車站站務長劉寧（右）巡視綠色禁菸標線，期盼打造無菸候車環境。圖／嘉義市政府提供

嘉義市擴大菸害防制範圍，火車站前廣場除西側特定區域外全面禁菸。圖／嘉義市政府提供
嘉義市擴大菸害防制範圍，火車站前廣場除西側特定區域外全面禁菸。圖／嘉義市政府提供

禁菸 衛生局 綠色

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