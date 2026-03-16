南市捷運規畫6條全在溪南 溪北議員砲轟揚言「獨立！」

台南市議會臨時會今聯席審查捷運綠線可行性研究同意案，議員不滿全市規畫的6條捷運路線全位於溪南地區，砲轟未來恐更加速溪北邊緣化，更揚言溪北乾脆「獨立」算了，一番折衝後，全案仍同意通過。

南市捷運規畫有藍、藍線延長、深綠、綠線、紅、黃等6條路線，其中藍線進度最快；全長約8點39公里，設置10座車站，北起永康大橋站，向南至東區文化中心，預計今年底動工，2032年通車，其他分別在綜合規畫或可行性評估階段，台南市議會臨時會今聯席審查捷運綠線可行性研究同意案，聽取交通局報告。

據知，上述6條捷運總經費預估約3528億，市府須自籌979億元外，可能得追加約257億元，選區在溪北的市議員蔡育輝、尤榮智、陳昆和、陳秋宏、蔡秋蘭等人先後發言，蔡、尤、陳不滿6條捷運路線全落腳溪南砲火猛烈。

交通局長王銘德答詢時說，會視區域發展需求，未來中長期會深入評估，但是否點頭至少1條落腳溪北面有難色無法允諾。

「連1條捷運路線都沒有，真的差太多，如何對溪北鄉親交代？」蔡育輝表示，南縣市合併後，溪北人口直直落，目前粗估也有4、50萬（按約42萬）人，至少也應規畫1條，目前根本不符合比例原則，多數鄉親無法接受，乾脆溪北獨立算了。尤榮智、蔡秋蘭也說，應該要給溪北鄉親有個希望。

市議員陳昆和也重申，不應該都只是重視溪南，溪北建設有限相對剝削感深，應該從高鐵歸仁沙崙至嘉義高鐵間闢建捷運平衡南市溪南、溪北發展。

主持會議的市議員朱正軒裁定先休息10分鐘，王銘德也趕往與蔡育輝等多名議員溝通，一番折衝後，蔡育輝等人提出溪北地區至少規畫1條捷運、鐵路高架化、公車捷運化等訴求納入大會討論，最後點頭同意辦理。

市議員陳昆和（右）要求高鐵沙崙至嘉義間應闢捷運連接。記者謝進盛／攝影

市議員蔡秋蘭（右）質詢交通局長王銘德。記者謝進盛／攝影

會場中間休息折衝。記者謝進盛／攝影