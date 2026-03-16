雲林水林鵝場確診禽流感 撲殺883隻全面清消

雲林縣水林鄉本月2、3日有兩紅羽土雞禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，其中一場業者未通報異常，涉及隱匿疫情，仍在調查中，今再傳出該場半徑1公里內有鵝場確診禽流感，已完成撲殺，防疫所表示，將加強周遭禽場消毒及監控，另涉及隱匿疫情的業者若查證屬實，最高可處100萬元罰鍰。

2026-03-16 15:32