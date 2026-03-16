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雲林水林鵝場確診禽流感 撲殺883隻全面清消
雲林縣水林鄉1處鵝場13日發現鵝隻異常死亡，經主動通報確診為H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所今天撲殺883隻鵝，並完成全面清消，半徑1公里內15場禽場列管。
根據雲林縣動植物防疫所統計，從今年1月至今已發生4案禽流感，分別為2場雞場和2場鵝場。
雲林縣動植物防疫所表示，水林鄉1處鵝場13日發現鵝隻異常死亡，經主動通報後確診為H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員立即依標準作業程序辦理防疫處置，並完成撲殺883隻鵝以及場區清場消毒作業。
防疫單位並將案場半徑1公里內15場禽場列管、採樣監測作業，以防止病毒擴散，降低疫情傳播風險。
雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，此次鵝隻確診場位於3月初雞隻確診案例場半徑1公里範圍內，但從發病日期推算，2場並無關聯性。
雲林縣長張麗善強調，目前仍處於禽流感好發季節，氣候溫差變化較大，禽隻免疫力較容易受影響，早期發現與即時通報是防堵疫情擴散的重要關鍵，呼籲養禽業者務必提高警覺，落實禽場生物安全管理，以降低病毒入侵風險，共同守護雲林畜牧產業的穩定發展。
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