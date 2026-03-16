聽新聞
0:00 / 0:00
雲林熱門景點145木棉花道 開始綻放賞花盡量走行人花道
雲林春季打卡熱點的虎尾通往西螺的雲145線木棉花大道，沿途超過上千株木棉花已開始綻放，延綿達兩公里迷人的橘紅花海，近日吸引不少賞花族駐足拍照。當地社區推薦上午九時或傍晚正是賞花時，午間艷陽讓木棉火紅艷麗，夕陽斜照則柔花似水，漫步花間尤感浪漫。
雲145線是虎尾通往二崙、西螺的重要道路，從虎尾興隆毛巾觀光工廠起，沿著145乙線約兩公里的道路，種植木棉花，多年來每逢3月起春天花季盛開，兩側萬花齊放，艷麗動人，形成一條絕美的橘色公路，總吸引大批遊客賞花、攝影，自發性形成一處熱門景點，甚至成為婚紗取景熱點。
因賞花人潮日增，往來車輛多，有不少人為取景，跑到路中央攝影，險象環生，為提供安全賞花環境，縣府規畫賞花通道，讓遊客在人行走道，盡情賞花取景，不必再與車輛爭道，確保安全。
遠從台南來的陳姓遊客說，他熱愛攝影，每年木棉花季一到一定來虎尾145花道報到，許多地方也有木棉花，但這裡的花道特別美，花色艷麗，真是美極了「怎麼拍都美」。
當地埒內社區發展協會理事長許秀琴指出，目前木棉花大道花況已開約有七、八成，呈現一片火紅的景象，近幾天一早就可見遊客來賞花，從早到傍晚各有不同的景色，如果沒有下雨，預計花季可望延續到清明連假。
虎尾鎮長林嘉弘也提醒遊客賞花務必注意安全，該路車流多，路邊切勿亂停車輛影響交通也破壞花景，拍照時更別任意穿梭道路取景。縣府交通工務局長汪令堯表示，木棉花容易掉落，每年花季一路落花，為避免路上花朵絆倒機車或路人，會派員加強員巡視、撿拾落花，確保安全。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。