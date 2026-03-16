雲林熱門景點145木棉花道 開始綻放賞花盡量走行人花道

雲林春季打卡熱點的虎尾通往西螺的雲145線木棉花大道，沿途超過上千株木棉花已開始綻放，延綿達兩公里迷人的橘紅花海，近日吸引不少賞花族駐足拍照。當地社區推薦上午九時或傍晚正是賞花時，午間艷陽讓木棉火紅艷麗，夕陽斜照則柔花似水，漫步花間尤感浪漫。

雲145線是虎尾通往二崙、西螺的重要道路，從虎尾興隆毛巾觀光工廠起，沿著145乙線約兩公里的道路，種植木棉花，多年來每逢3月起春天花季盛開，兩側萬花齊放，艷麗動人，形成一條絕美的橘色公路，總吸引大批遊客賞花、攝影，自發性形成一處熱門景點，甚至成為婚紗取景熱點。

因賞花人潮日增，往來車輛多，有不少人為取景，跑到路中央攝影，險象環生，為提供安全賞花環境，縣府規畫賞花通道，讓遊客在人行走道，盡情賞花取景，不必再與車輛爭道，確保安全。

遠從台南來的陳姓遊客說，他熱愛攝影，每年木棉花季一到一定來虎尾145花道報到，許多地方也有木棉花，但這裡的花道特別美，花色艷麗，真是美極了「怎麼拍都美」。

當地埒內社區發展協會理事長許秀琴指出，目前木棉花大道花況已開約有七、八成，呈現一片火紅的景象，近幾天一早就可見遊客來賞花，從早到傍晚各有不同的景色，如果沒有下雨，預計花季可望延續到清明連假。

虎尾鎮長林嘉弘也提醒遊客賞花務必注意安全，該路車流多，路邊切勿亂停車輛影響交通也破壞花景，拍照時更別任意穿梭道路取景。縣府交通工務局長汪令堯表示，木棉花容易掉落，每年花季一路落花，為避免路上花朵絆倒機車或路人，會派員加強員巡視、撿拾落花，確保安全。

雲林賞花打卡熱點的虎尾雲145線木棉花道已盛開，公所呼籲遊客勿路邊停車，盡量利用路旁行人花道賞花。記者蔡維斌／攝影

雲林賞花打卡熱點的虎尾雲145線木棉花道已盛開。記者蔡維斌／攝影

雲林賞花打卡熱點的虎尾雲145線木棉花道已盛開。記者蔡維斌／攝影

雲林賞花打卡熱點的虎尾雲145線木棉花道已盛開，該路車流多也請遊客多加小心。記者蔡維斌／攝影