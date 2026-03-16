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國1台南段增闢北外環交流道 市區行車南科有望快30分鐘

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影
立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影

國道1號台南路段增闢北外環交流道、施工已近八成，通車後北區、中西區、安南區、安平區車流直接進出國道系統，市區至南科行車時間減少約30分鐘，可紓解永康交流經常塞車問題。高速公路局今天表示，因進度超前約4%、預計年底通車。

國1北外環交流道工程經費約14億3千萬元，增設交流道北入南出匝道、台南系統交流道匯出入段拓寬為雙車道，另主線車道拓寬為3車道加2輔助車道，北外環平面車道及人行、自行車道調整。

高公局第2新建工程分局長張勝緯指出，工程實際進度78.89%，比預定進度超前4%，原訂今年12月13日完工，若颱風等天候影響未超過預期，可望提前在10月完成。

今天立法院交通委員會召委林俊憲、交通部長陳世凱、高公局長陳文瑞、國土署南工分署副分署長葉時旻等前往考察。

張勝緯表示，完工後台南市區至南科行車時間將可從75分鐘縮短為46分鐘，提升永康交流道交通。通車後可大幅減少台南市區至南科園區行車時間，並有助紓解國1永康交流道壅塞情況。

林俊憲表示，分4期興建的台南都會區北外環道路很重要，第1期、第3期已完成，第2期施工中，第4期因碰上地方居民反映意見（陳情抗議）影響，希望中央與地方合作解決問題，儘快展開工程。

外環道主線車道調整及北出匝道拓寬為雙車道，已提早在去年底完成，台南系統南入匝道拓寬為雙車道、北外環交流道南出匝道橋梁結構都預計5月底完成閉合，正在進行北入匝道橋護欄及南出匝道橋上部結構。

葉時旻表示，北外環1、3期已完工，2期東工區施工進度超前逾80%，預計年底完工，西工區目前進度將近70%，預計明年6月完工。4期目前已設計完成，因地方陳情抗議，將配合市府取得用地，預計下半年發包，工期約4年半。

市府工務局表示，會持續與民眾溝通，預計5、6月進行用地協議價購，同時也爭取北外環交流道再增設西往南、南往西、南往東及東往南4個匝道。

林俊憲說，北外環4期是北外環最後1哩路，希望中央與地方合作早日完成，下半年一定要發包。陳世凱表示，希望市府趕快將往南增設4個匝道的可行性研究送到交通部，將會看整體需求性審議。

立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影
立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影

立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影
立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影

立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影
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立委今天考察國1台南段增闢北外環交流道，未來市區行車南科有望快30分鐘。記者周宗禎／攝影
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林俊憲 台南

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