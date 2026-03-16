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雲林近三成學童過重「全台最胖」 縣長兒童節送這禮物助甩肉

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣近三成國小學生過重，位居全台前茅，為鼓勵學生養成運動習慣，雲林縣長張麗善（中）準備跳繩作為兒童節禮物，今與斗六市長林聖爵（左）、虎尾鎮長林嘉弘（右）示範送給幼兒園學生的無線跳繩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣近三成國小學生過重，位居全台前茅，為鼓勵學生養成運動習慣，雲林縣長張麗善（中）準備跳繩作為兒童節禮物，今與斗六市長林聖爵（左）、虎尾鎮長林嘉弘（右）示範送給幼兒園學生的無線跳繩。記者陳雅玲／攝影

運動部調查2024年雲林縣為全台最胖縣市，近三成國小學生過重，位居全台前茅，為鼓勵學生養成運動習慣，雲林縣長張麗善今宣布準備跳繩作為兒童節禮物，並打造期間限定兒童遊樂園，舉辦為期9天的「雲林童樂會」系列活動，彌補雲林沒有兒童遊樂園的遺憾，盼透過運動與遊戲，讓孩子走出戶外、培養健康習慣。

運動部調查，2024年雲林縣為全台最胖縣市，其中國小學生12.15%過重、15.99%肥胖，近三成學生體位亮紅燈，為鼓勵學生養成運動習慣，張麗善今年特別挑選「跳繩」作為為國小及幼兒園學生的兒童節禮物，藉此鼓勵孩子養成運動習慣，改善體位狀況。

另為迎接兒童節，雲林縣近二年春假連續假期推出「雲林童樂會」系列活動，大受好評，今年延續口碑再度舉辦，將於3月28日至4月5日舉辦為期9天的「雲林童樂會」系列活動。張麗善表示，3月28日上午在斗南國小、土庫國小、台西國小、中山國小及北辰國小等5區同步舉辦兒童節活動，有知識性與趣味性的闖關活動，讓每位小朋友寓學於樂，擁有難忘的兒童節回憶。

近兩年廣受歡迎、去年短短數天曾締造50萬人次參與的期間限定兒童遊樂園，今年3月29日至4月5日將移師斗六膨鼠森林公園、人文親水公園登場，打造大型遊具與親子活動空間，斗六市長林聖爵表示，人文親水公園近日即將完工，將在兒童節系列開放使用，連同膨鼠森林公園，總占地約9公頃大的兒童遊樂園，讓雲林孩子盡情暢玩。

教育處長邱孝文表示，「兒童遊樂園」有包括氣墊城堡、摩天輪、旋轉木馬、小火車、海盜船、炫風飛車、水泥扭蛋車、搖擺飛飛、漂浮熱氣球及飛天魔椅等大型遊具，及趣味競賽、攀樹、玩具體驗活動，學生完成闖關即可兌換扭蛋和夾夾樂，有劍湖山住宿券、腳踏車、樂高等獎品。

期間規畫「學校日」，3月30日至4月2日由幼兒園及學校採線上預約方式，搶先到斗六膨鼠森林公園體驗兒童樂園。活動相關訊息，請至「2026雲林童樂會」粉絲專頁查詢。

虎尾鎮公所也為兒童節規畫「童蟲藝起，阿波舞Fun派對」活動，鎮長林嘉弘表示，活動將於4月4日下午1時至5時在虎尾建國一村舉辦，邀請日本德島縣已有400多年歷史的傳統阿波舞劇團、天馬創意劇團帶來精彩表演，現場也有小朋友喜愛的大型遊樂設施及市集，讓親子就近同樂。

雲林縣迎接兒童節，將打造期間限定兒童遊樂園，舉辦為期9天的「雲林童樂會」系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣迎接兒童節，將打造期間限定兒童遊樂園，舉辦為期9天的「雲林童樂會」系列活動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣迎接兒童節，將打造期間限定兒童遊樂園，舉辦為期9天的「雲林童樂會」系列活動，縣長張麗善（中）表示，學生完成闖關即可兌換扭蛋和夾夾樂，有劍湖山住宿券、腳踏車、樂高等獎品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣迎接兒童節，將打造期間限定兒童遊樂園，舉辦為期9天的「雲林童樂會」系列活動，縣長張麗善（中）表示，學生完成闖關即可兌換扭蛋和夾夾樂，有劍湖山住宿券、腳踏車、樂高等獎品。記者陳雅玲／攝影

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