雲林童樂會3月28日登場 斗六膨鼠森林公園變遊樂園

雲林縣長張麗善今天宣布，為期9天的2026雲林童樂會從3月28日至4月5日在斗六等6區登場，其中斗六膨鼠森林公園變身大型遊樂園，讓大家盡情玩樂。

雲林縣教育處舉辦「2026雲林童樂會」宣傳記者會，張麗善、斗六市長林聖爵和虎尾鎮長林嘉弘等人出席。

張麗善說，縣府今年準備跳繩送給縣內公私立國小和幼兒園學生，希望4萬5000名學生從運動遊戲中培養運動興趣與習慣，展現「雲林Good Jump、健康好『繩』氣」的活力，同時深受大家喜愛的雲林童樂會，3月29日至4月5日在斗六膨鼠森林公園舉行。

此外，28日在斗南國小、土庫國小、台西國小、中山國小及北辰國小5區同步辦理兒童節活動。

雲林縣教育處長邱孝文表示，斗六膨鼠森林公園打造成雲林專屬的「兒童遊樂園」，包括氣墊城堡、摩天輪、旋轉木馬等大型遊具進駐，還有趣味競賽、攀樹及玩具體驗活動，並安排摸彩抽大獎，完成闖關即可兌換扭蛋和夾夾樂，超值獎品等民眾帶回家。

林嘉弘指出，虎尾鎮公所4月4日下午1時至5時，在虎尾建國一村辦理「童蟲藝起、阿波舞Fun派對」，除了大型遊樂設施及市集，並安排邀請日本德島縣已有400多年歷史的傳統阿波舞劇團、天馬創意劇團等團體演出，歡迎大家同樂。