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影／清王宮無償提供60年 台南仁德二仁溪溪畔二行里活動中心動土
台南市仁德區二行里活動中心今天動土，與一般活動中心不同，這是唯一緊鄰高雄交界二仁溪活動中心，且用地是溪畔清王宮無償提供使用60年。
附近居民說，這裡從原本埋滿廢五金、溪水如墨汁惡臭四溢，到現在有如公園，西邊還有住宅大樓正在興建，未來發展一定越來越好，真的要感謝父老民代努力爭取，還有多年來政府「願意花大錢處理汙染」。
仁德區公所指出，活動中心採單層式規畫，總樓地板面積約612.49平方公尺185坪。工程稍早已成功發包。設計考量「全齡化需求，將設置集會廳、休閒交流空間及公共服務據點，可辦理多元社區課程與長者關懷服務，預計於116年5月啟用，成為二行里居民共享的社區新據點」。
市長黃偉哲出席動土與鄉親共同見證社區發展里程碑。感謝「清王宮」無償提供土地讓市府節省龐大購地經費，讓總經費近4千萬元的現代化活動中心得以順利動工。清王宮表示，原本市政府要求免費贈與土地，但是廟方請示神明討論後決定免費借用。
黃偉哲表示，二行里一直缺乏完善集會與教學場域，社區活動不便。新建計畫能順利推動，特別感謝清王宮展現公私協力優良典範，大幅節省了市府的購地財政支出，「市府團隊以高於一般活動中心的規格規畫」，期盼完工後能成為居民交流、學習互動重要據點。
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