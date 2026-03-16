強化重大創傷處置能力 嘉市消防局與醫院急診醫師協同出勤守護市民

嘉義市政府消防局自今年3月15日至6月15日推動「提升救護效能暨EMTP-急診醫師雙軌共伴計畫」，由2名高級救護技術員與1名嘉義基督教醫院急診醫師共同執勤。局長郭立昌表示，透過與醫師合作將防線由點到面整合，確保每次出勤以最高標準完成任務，並以此提升到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院率。

消防局統計顯示，近5年OHCA送醫個案中，高級救護技術員（EMTP）出勤率從30.6%提升至63.2%，給藥率也從33%成長至74.7%。參考2025美國心臟協會指南，若團隊中有高級救命術水準的臨床醫師在場，患者恢復自發循環、住院率及出院存活率均較高。這次試辦計畫鎖定後湖分隊4公里轄區內的OHCA或重大創傷案件，由醫師與救護人員協同處置。

執勤時間為每日9時至下午5時，人員統一於嘉基醫院待命。執行專案的「後湖92」救護車配備手持式無線超音波、12導程心電圖機、多功能生理監視電擊器及影像式喉頭鏡等器材。消防局指出，這項計畫旨在精進危急個案處置與團隊醫療資源管理效能，透過與急救責任醫院緊密合作，強化緊急救護品質。

強化重大創傷處置能力，嘉市消防局與醫院協同出勤守護市民。圖／嘉義市消防局提供