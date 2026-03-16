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台南興建射擊樂活運動館今動土 李洋：南北各設一處專業靶場
運動部補助台南市政府1億元以1.9億元預算在關廟森林公園興建「射擊樂活運動館」，今天動土、預計於明年底完工。副市長葉澤山代表市府與運動部長李洋主持動土儀式。
關廟射擊樂活運動館規畫地上2層、地下1層建築，設置10公尺空氣槍比賽區40靶與25公尺及50公尺射擊比賽區、多功能教室、定向與不定向飛靶比賽場，搭配無障礙設施與性別友善廁所要「落實全齡友善設計理念」。
李洋表示，這處場館完工後，不僅能提供選手完善的訓練環境，也將兼顧全民運動參與，促進運動風氣並培育更多人才。未來將於台灣南北各設一處專業靶場，均衡台灣射擊運動資源。祝福工程順利如期如質完成，成為南台灣射擊運動重要據點。
葉澤山表示，關廟是他早期擔任督學時經常造訪的地點，前台南縣長陳唐山任內設立森林公園，自然環境良好，適合發展休閒運動。
他說，台南市現有市區靶場已有近50年歷史，設施老舊，已不符全國級以上賽事規範；新建射擊館將提供更完善訓練與競賽場地，可培育更多優秀射擊人才，使台南選手在國際賽場上發光發亮。
葉澤山感謝運動部及各界協助，使場館規畫更符合需求，感謝中央補助與市議會支持得以順利推動，為南台灣射擊運動打造全新專業場館。立委林宜瑾、林俊憲及市議員郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇、吳禹寰、陳怡珍等民代等到場見證。
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