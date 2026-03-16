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2026台灣燈會閉幕、逾千萬人次見證2027將在苗栗登場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為期13天的「2026台灣燈會」已吸引超過1,000萬人次前來參訪，交通部次長林國顯感謝嘉義縣長翁章梁帶領的各局處，成功透過燈會讓國際看見台灣，也感謝交通部各局署及高鐵、台鐵、客運等公司，在中央及地方通力合作下，讓旅客能平安回家。明年燈會將於「苗栗縣」舉辦，展期暫定於2027年2月20日（農曆正月15日元宵節）開燈至3月7日為期16天，燈區主要規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域等。

嘉義縣長翁章梁表示，非常感謝全國各地朋友來到嘉義參加台灣燈會，謝謝所有工作團隊、志工以及中央與地方各界的支持，讓大家看見嘉義的轉變與活力，也讓世界看見台灣的光。未來的嘉義，將從農業大縣邁向農工科技並進的城市，今天燈會雖然落幕，但嘉義前進的腳步不會停下來。

林國顯也要特別感謝燈藝師、藝術家、贊助企業、新聞媒體和默默付出的警消勤務、清潔及服務志工夥伴們，所有參與燈會團隊人員的付出與辛勞，因為有您們的參與，讓台灣燈會再創璀璨紀錄。

2027台灣燈會將於「苗栗縣」舉辦，展期暫定於2027年2月20日（農曆正月15日元宵節）開燈至3月7日為期16天，燈區主要規劃於竹南、頭份運動公園及周邊場域等，將過往承辦2011年百年燈會經驗，以「慢生活」為策展主軸，透過多元展區串聯，呈現苗栗自然風貌、人文底蘊與城市活力。

苗栗縣長鍾東錦表示，2027台灣燈會將傳承嘉義的融合未來科技、族群共融、在地特色與當代工藝等多元元素，展現苗栗作為「客家大縣」的文化底蘊與科技創新能量。期望透過台灣燈會的舉辦，打造國際級大型觀光盛會，再次擦亮台灣燈會品牌，讓全國及世界看見苗栗魅力與實力。

燈會結束後，精彩的燈會作品將由相關單位與地方妥善典藏，讓燈會作品可以永續發光發亮。「台灣燈會」被譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，也是台灣觀光的重要品牌，明年將持續梳理土地的脈絡及故事，讓工藝師及藝術團隊能發揮在地特色，期待相約國內外旅客，明年苗栗見！

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