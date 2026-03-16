嘉市地籍異動即時通申請暴增4倍 2025年近5千人守住不動產安全

嘉義市地政處統計地籍異動即時通申請件數在去年大幅增加，全年4838件，較前年的1312件成長近4倍，更比前年的955件成長超過5倍。這項服務在房產被申請買賣、贈與、抵押貸款、預告登記或信託登記時，系統會立即發送簡訊與Email通知產權所有人。地政處長張婉芬表示，地籍異動即時通就像為房產裝上即時警報器，一旦產權有異動，所有權人就能收到通知。

這項免費服務旨在降低不動產遭冒名移轉的風險，民眾可透過自然人憑證線上申請，或攜帶身分證正本至全國任一地政事務所臨櫃辦理。地政事務所主任孫煜勝表示，申請時可設定2組聯絡方式，例如本人與家人同步接收通知，形成雙重守護機制。在詐騙手法日益翻新的時代，掌握產權異動資訊就能守住不動產安全。

根據警政署165打詐儀錶板統計，2025年全國受理詐騙案件約17.6萬件，財損達893.25億元。其中不動產相關案件多伴隨假投資或假買家手法，民眾輕則財務受損，重則房產兩空。市府強調，隨著民眾對財產安全重視度增加，主動申請即時通服務已成為防範房產詐騙的重要手段。

嘉義市政府推出免費地籍異動即時通服務。圖／嘉義市政府提供