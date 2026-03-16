快訊

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

2026奧斯卡得獎名單／麥可B喬丹、潔西伯克利封帝后 《一戰再戰》奪6獎成最大贏家

基隆停業食品公司氨氣外洩！散發刺鼻異味 消防戒備中

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市地籍異動即時通申請暴增4倍 2025年近5千人守住不動產安全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
房產警報開啟！嘉義市「地籍異動即時通」一年申請暴增近4倍。圖／嘉義市政府提供
房產警報開啟！嘉義市「地籍異動即時通」一年申請暴增近4倍。圖／嘉義市政府提供

嘉義市地政處統計地籍異動即時通申請件數在去年大幅增加，全年4838件，較前年的1312件成長近4倍，更比前年的955件成長超過5倍。這項服務在房產被申請買賣、贈與、抵押貸款、預告登記或信託登記時，系統會立即發送簡訊與Email通知產權所有人。地政處長張婉芬表示，地籍異動即時通就像為房產裝上即時警報器，一旦產權有異動，所有權人就能收到通知。

這項免費服務旨在降低不動產遭冒名移轉的風險，民眾可透過自然人憑證線上申請，或攜帶身分證正本至全國任一地政事務所臨櫃辦理。地政事務所主任孫煜勝表示，申請時可設定2組聯絡方式，例如本人與家人同步接收通知，形成雙重守護機制。在詐騙手法日益翻新的時代，掌握產權異動資訊就能守住不動產安全。

根據警政署165打詐儀錶板統計，2025年全國受理詐騙案件約17.6萬件，財損達893.25億元。其中不動產相關案件多伴隨假投資或假買家手法，民眾輕則財務受損，重則房產兩空。市府強調，隨著民眾對財產安全重視度增加，主動申請即時通服務已成為防範房產詐騙的重要手段。

嘉義市政府推出免費地籍異動即時通服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出免費地籍異動即時通服務。圖／嘉義市政府提供

地籍異動即時通申請說明。圖／嘉義市政府提供
地籍異動即時通申請說明。圖／嘉義市政府提供

自然人憑證 房產 嘉義

延伸閱讀

誠信金融論壇17日登場／金管會副主委陳彥良：五方向精進阻詐

帳戶凍結…低收戶「救命錢」 險遭強制執行

詐團以名人贈書誘假投資陷阱 退休女慘賠上千萬

前二月房地合一稅年減5% 雙北市逆勢大增

相關新聞

2026台灣燈會數據出爐超預期 1360萬人次湧嘉義創316億產值

2026台灣燈會昨晚在嘉義圓滿落幕，交通部常務次長林國顯致詞時預估參觀人次破千萬、創造約230億元經濟產值，嘉義縣政府公布精確統計數據，13天展期累計吸引達1360萬人、產值高達316億元。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會讓世界看見嘉義的轉型與改變，這份感動遠比掌聲更重要。

嘉市地籍異動即時通申請暴增4倍 2025年近5千人守住不動產安全

嘉義市地政處統計地籍異動即時通申請件數在去年大幅增加，全年4838件，較前年的1312件成長近4倍，更比前年的955件成長超過5倍。這項服務在房產被申請買賣、贈與、抵押貸款、預告登記或信託登記時，系統會立即發送簡訊與Email通知產權所有人。地政處長張婉芬表示，地籍異動即時通就像為房產裝上即時警報器，一旦產權有異動，所有權人就能收到通知。

暌違6年復辦！3胞胎雲林會師 37家庭分享甘苦談

昨天是每年三月第三個周日「三胞胎日」，疫情後首次全國三胞胎大會師於雲林登場，卅七個三胞胎家庭齊聚，每名父母提起養育辛勞，笑說「別想太多，好好養他們愛他們就對了」；也有家長提及，養育三胞胎隨年齡增長經濟壓力愈大，盼政府多挹注資源。

台灣燈會嘉義圓滿落幕 翁章梁感性宣告：嘉義被看見了

台灣燈會今晚於嘉義縣圓滿畫下句點，13天展期吸引超過1000萬人次湧入，並創造高達230億元觀光產值。縣長翁章梁表示，這場盛會不論評價如何，他最重視的就是「嘉義被看見了」！他認為嘉義身為農業縣，過去較少受關注，如今透過燈會展現出的能量讓全世界看見，這正是舉辦活動最大的價值與意義。

雲林首場越南流行演唱會 越南一線歌手熱唱兩千人HIGH翻天

在台越籍人口約30萬人，為促進台越文化交流，讓越南移工不用再奔波回國也能看到大型音樂會，雲林企業界今天下午在雲林縣體育館舉辦縣內首場「Just For You 越南之星演唱會」，多位越南別具名氣的一線歌手受邀台演唱，規格等同大型演唱會，吸引逾兩千名移工歡聚共賞故鄉之歌。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。