2026台灣燈會數據出爐超預期 1360萬人次湧嘉義創316億產值

2026台灣燈會昨晚在嘉義圓滿落幕，交通部常務次長林國顯致詞時預估參觀人次破千萬、創造約230億元經濟產值，嘉義縣政府公布精確統計數據，13天展期累計吸引達1360萬人、產值高達316億元。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會讓世界看見嘉義的轉型與改變，這份感動遠比掌聲更重要。

由交通部觀光署與嘉義縣政府主辦的「光躍台灣‧點亮嘉義」燈會，透過燈藝、表演及無人機，展現嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的樣貌。昨晚閉幕典禮由林國顯、觀光署長陳玉秀、翁章梁及議長張明達，將燈籠交接給苗栗縣長鍾東錦與議長李文斌，象徵2027台灣燈會移師苗栗。

林國顯說，嘉義縣繼2018年後再次舉辦燈會，成功將傳統燈會辦成國際嘉年華。翁章梁表示，13天來各界給予高度鼓勵，這份活力來自民眾支持。許多人反映展區地面幾乎看不到垃圾，除了展現大眾公共素養，也要歸功於清潔團隊。

翁章梁說，前晚愛爾蘭踢踏舞演出吸引近4萬5000人觀賞，展現燈會強大魅力。他在燈會最後一天走訪8處服務站及6處洗手間，向志工、警務、消防及交通團隊致意。閉幕後更透過廣播向所有工作人員說，大家堅守到最後一刻，才讓這場被譽為「台灣燈會天花板」的活動圓滿。

嘉義縣長翁章梁廣播致謝幕後團隊守護台灣燈會圓滿。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會圓滿落幕，嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會圓滿落幕，翁章梁：嘉義終於被看見了。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會圓滿落幕，嘉義縣長翁章梁深深一鞠躬向幕後團隊致上最高敬意 。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣府公布燈會最終數據 1360萬名遊客齊聚創造316億效益，圖為燈會落幕，縣府團隊合影留念。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會圓滿落幕，嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。圖／嘉義縣政府提供