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台灣燈會嘉義圓滿落幕 翁章梁感性宣告：嘉義被看見了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
台灣燈會交棒苗栗，嘉義場憑230億觀光產值讓世界看見台灣。記者李宗祐／攝影
台灣燈會交棒苗栗，嘉義場憑230億觀光產值讓世界看見台灣。記者李宗祐／攝影

台灣燈會今晚於嘉義縣圓滿畫下句點，13天展期吸引超過1000萬人次湧入，並創造高達230億元觀光產值。縣長翁章梁表示，這場盛會不論評價如何，他最重視的就是「嘉義被看見了」！他認為嘉義身為農業縣，過去較少受關注，如今透過燈會展現出的能量讓全世界看見，這正是舉辦活動最大的價值與意義。

交通部常務次長林國顯表示，這次燈會將嘉義傳統燈藝辦成一場嘉年華。主燈高達21公尺，結合阿里山意象，成功吸引國內外遊客。林國顯指出，燈會期間共有15個國家與地區、超過200名媒體人及KOL到訪，將嘉義與台灣的美好發送到全球，成功達成國際觀光宣傳的目標，整體觀光產值高達230億元，成果非常豐碩。

針對活動執行細節，翁章梁在現場特別帶領民眾為工作人員鼓掌。他感性表示，網路上對工作人員評價極高，甚至讚美會場地板幾乎沒有垃圾。翁章梁表示，從交通接駁到最細微的廁所清潔，每個環節都受到肯定，這不僅是縣府團隊的辛勞，更展現了台灣人最高的生活素質，這份成果是大家共同努力的結晶。

林國顯也代表交通部長陳世凱感謝觀光署、公路局、台鐵、高鐵及氣象署等部會的全力支援。隨著嘉義燈區熄燈，明年燈會將交棒給苗栗縣。林國顯表示，明年活動將由北回歸線的嘉義移動到浪漫台三線的苗栗，希望能延續嘉義這股熱潮，讓大家看見不同地區的文化特色。

台灣燈會交棒苗栗，嘉義場憑230億觀光產值讓世界看見台灣。記者李宗祐／攝影
台灣燈會交棒苗栗，嘉義場憑230億觀光產值讓世界看見台灣。記者李宗祐／攝影

台鐵 陳世凱 燈會

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