2026台灣燈會獲高度讚許 翁章梁：嘉義被看見了

連續13天在嘉義舉行的2026台灣燈會今晚劃下句點，下屆將由苗栗縣舉辦；嘉義縣長翁章梁說，感謝大家高度讚許與鼓勵，此次台灣燈會被稱為歷屆的天花板，「嘉義被看見了」。

台灣燈會今晚湧入滿滿人潮觀賞壓軸登場的無人機科技燈光秀，1000架MIT無人機同步升空，以「嘉義．台灣」為核心意象，在璀璨光影中勾勒出嘉義產業轉型與城市發展的願景，為期近2週的燈會活動劃下精彩句點。

翁章梁接受媒體聯訪說，今天是熄燈日，感謝13天來各界給台灣燈會高度的讚許及鼓勵，工作人員雖然很辛苦，但是充滿活力；燈會除展現台灣工藝師的工藝，也與國際連結，有瑪利歐、青森睡魔、法國的飛天白馬，還有許多國家的表演。

翁章梁表示，台灣燈會是一個國際性的舞台，昨天晚上愛爾蘭的踢踏舞表演，吸引4萬5000人觀看，燈會不只是燈會，更成為一場大型藝術饗宴，很多人來了2次、3次、甚至10幾次，他最大的感想就是嘉義被看見了。

翁章梁強調，嘉義過去是一個不被看見的地方，透過台灣燈會終於被看見了，看見了嘉義的轉型與改變，及工作人員的用心、紀律及行政效率，展現了農業縣沒有過的高度。

2026台灣燈會今晚閉幕，並舉行台灣燈會交接儀式，交通部常務次長林國顯、觀光署長陳玉秀、民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、苗栗縣長鍾東錦及苗縣府團隊出席。翁章梁將象徵台灣燈會傳承的燈籠交棒給下一屆主辦城市苗栗縣長鍾東錦。

鍾東錦說，感謝交通部觀光署給苗栗縣機會舉辦明年燈會，縣府團隊10多天來注意此次網路的評價，並多次到場觀摩學習，抱著感恩的心，苗栗縣會把2027台灣燈會辦得圓滿。

林國顯說，今年燈會讓世界看到嘉義，也讓世界看到台灣，超過1000萬人次與會，帶來新台幣230億元觀光產值，是非常成功的展演。