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藍白嘉市長整合民調 張啓楷：月底前產生

聯合報／ 記者李宗祐謝進盛徐白櫻／連線報導

國民黨民眾黨已分別提名翁壽良、張啓楷參選下屆嘉義市長，張昨證實，兩黨共識是月底之前完成民調、提名，期待自己能成兩黨共推候選人，但國民黨嘉市黨部表示還不知相關作法。另，國民黨主席鄭麗文昨到南二都黨部新春團拜，對立委謝龍介柯志恩選市長都有信心。

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌前天共同表示，雙方對於藍白合作和如何作業有共識，張啓楷昨在黨內舉辦嘉義選戰實務培訓營受訪說，民進黨去年底提名王美惠參選市長，藍白的起跑點已經落後，因此兩黨初步共識是在三月底之前完成民調，甚至愈快愈好。

張啓楷也說，兩黨將針對民調題目、時間點進行討論，屆時中央有二名代表、嘉義有二名代表共同參與，設定好題目與完成時程，民調勝出的人選將代表在野大聯盟參選，「希望自己成為兩黨共推候選人，贏得勝選」。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，藍白要如何合作都由黨中央協調，目前還沒有接到指示。翁壽良說，尊重黨中央藍白合的政策，目前沒有接到相關訊息，仍會依照自己腳步進行選舉步調，預計從下周起陸續更換新的選舉看板。

此外，鄭麗文昨先後到台南和高雄的國民黨地方黨部參加新春團拜，她在南市黨部致詞時提到，三年多前台南市長選舉謝龍介僅「差一點點」，這一次再提名謝是「勢在必得」；她更拉高分貝詢問台下黨員同志「這次一定要凍蒜對不對！」台下熱烈掌聲回應。鄭麗文於高市黨部則說，每個人都告訴她「高雄有機會變天、高雄會翻盤」，國民黨的女性縣市首長執政都很受肯定，現在就缺一個柯志恩，希望柯一馬當先、帶動全台灣士氣。

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