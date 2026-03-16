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暌違6年復辦！3胞胎雲林會師 37家庭分享甘苦談

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
全國三胞胎大會師昨天於雲林登場，來自新北的龔姓母親（後左）和新竹陳媽媽（後右）因同時懷上三胞胎結識，兩家變為摯交好友。記者蔡維斌／攝影
全國三胞胎大會師昨天於雲林登場，來自新北的龔姓母親（後左）和新竹陳媽媽（後右）因同時懷上三胞胎結識，兩家變為摯交好友。記者蔡維斌／攝影

昨天是每年三月第三個周日「三胞胎日」，疫情後首次全國三胞胎大會師於雲林登場，卅七個三胞胎家庭齊聚，每名父母提起養育辛勞，笑說「別想太多，好好養他們愛他們就對了」；也有家長提及，養育三胞胎隨年齡增長經濟壓力愈大，盼政府多挹注資源。

三胞胎僅八千到兩億多分之一機率，會師發起人之一的雲林縣斗南鎮文安國小附幼老師陳慧君也是三胞胎媽媽，她說，沒有組織協會只成立社群平台，已有百餘個「三寶」家庭加入，除線上分享外，每年三胞胎日持續到全國各地巡迴會師，讓更多新手可分享更多經驗，省去許多育兒辛苦與折磨。

停辦長達六年的聚會昨復辦，參與的三胞胎從一歲到廿二歲皆有，全場「一打三」的父母輪番上台分享從崩潰到療癒的育兒實錄，透過才藝秀也觀察到多胞胎獨有的心靈感應，趣味十足。陳慧君開場白說，「當家裡同時傳來三個哭聲是挑戰的開始，但當三個笑臉同時綻放則是無可取代的幸福」，道出三胞胎家庭共同的心聲。

台中黃姓母親說，從沒育兒經驗生出三胞胎，只能克難學習，和丈夫若無強大意志力真會搞垮；南投一對小學五年級的龍鳳胎被問是否有「心電感應」？哥哥笑說，有時候不約而同說同樣的話，想吃義大利麵，不用問三人就心有同感很有默契。

多名三胞胎的父親說，一次生了三個的養育過程辛苦也幸福，只是經濟壓力相當大，尤其孩子長大升學、就業甚至購屋都是很沉重負擔，全國目前多胞胎僅約兩三百個家庭，近年育兒福利好很多，稍稍有減輕負擔，但如能多挹注多胞胎一些資源協助，例如長大後優先社宅購屋等，相信可為獎勵生產樹立更好典範。

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