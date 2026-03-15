雲林首場越南流行演唱會 越南一線歌手熱唱兩千人HIGH翻天

在台越籍人口約30萬人，為促進台越文化交流，讓越南移工不用再奔波回國也能看到大型音樂會，雲林企業界今天下午在雲林縣體育館舉辦縣內首場「Just For You 越南之星演唱會」，多位越南別具名氣的一線歌手受邀台演唱，規格等同大型演唱會，吸引逾兩千名移工歡聚共賞故鄉之歌。

主辦的企業董事長李少棋指出，據統計在台越南籍人口，包括移工、新住民、留學生等逼近30萬人，可說是台灣人數最多的東南亞新住民，分布在台灣社會各層面，扮演著穩定我國社會及產業的重要角色。

他發現越籍朋友都很喜愛流行音樂，由於過去一直少有比較高規格或規模的越南音樂演出，為讓長期駐留台灣的越南朋友也能享有家鄉音樂，透過音樂促進台越音樂文化交流，因此特舉辦雲林首場大型越南歌手演唱會。

此次受邀來台的越南人氣歌手，包括德福、ERIK、創作歌手吳蘭香、舞台魅力十足的林振輝，以及越南知名DJ Trang Moon來台演出，今天下午這場盛大的演唱會在雲林體育館登場，這也是雲林縣歷來最大的一場越南演唱會，吸引近2000人一起享受音樂饗宴。李少棋表示，未來會視成效再舉辦。

音樂會場外更有越南嘉年華，許多越南小吃，讓大家一解鄉愁；越籍阮姓民眾表示，此次邀請的卡司幾乎都是在地一線知名藝人，非常值得一看，聽了故鄉歌曲很有感，大家吃越南美食聽越南好歌，度過一個充滿歡樂假日。

雲林縣開辦第一場大型的越南演唱會，邀請多名越南第一線的人氣歌手熱歌勁舞，吸引大批越南移工觀賞，場面熱滾滾。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣開辦第一場大型的越南演唱會，邀請多名越南第一線的人氣歌手熱歌勁舞，熱滾滾。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣開辦第一場大型的越南演唱會，邀請多名越南第一線的人氣歌手熱歌勁舞，熱滾滾。記者蔡維斌／翻攝