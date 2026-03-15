雲嘉南「快樂車隊」不老騎士 挑戰台灣4極點燈塔

14名雲嘉南「快樂車隊」不老騎士，挑戰台灣四極點燈塔，今從北門遊客中心出發，展開15天自行車環島熱血啟程，用最環保、健康的單車漫遊方式探索台灣。

該活動串聯觀光署雲嘉南濱海、大鵬灣、東北角及宜蘭海岸、北海岸及觀音山等4個國家風景區，以台灣本島的四座極點燈塔（極西點國聖港燈塔、極南點鵝鑾鼻燈塔、極東點三貂角燈塔、極北點富貴角燈塔）為主軸，更是響應交通部觀光署推動的「極點慢旅」品牌活動。

這14名「不老騎士」，年齡51歲至78歲不等，最高齡78歲的曾進德，是此次環島陣容中最年長的騎士，更是車隊專屬攝影師。年近8旬的他，不僅活力滿滿體力驚人，更擁有一手絕佳的攝影功力，準備要在這次旅程中，沿途記錄下台灣濱海之美與隊友們挑戰自我的熱血瞬間。

雲嘉南風管處長徐振能表示，自行車旅遊是最能貼近並深度感受台灣人文風情的方式，上個月快樂車隊甫成立時，騎士們於夕鹽段自行車道即展現了不輸年輕人的身手，經過一個月的籌備與訓練，今終於正式環島啟程，不僅是長者們追求健康與自我實現的里程碑，更期盼能藉由這股不老精神，鼓勵更多民眾支持國旅。更多車隊環島動態與相關旅遊資訊，請持續關注「雲嘉南，好好玩！！！」官方粉絲專頁。

14名雲嘉南「快樂車隊」不老騎士，挑戰台灣四極點燈塔，今從北門遊客中心出發，展開15天自行車環島熱血啟程。記者謝進盛／翻攝

14名雲嘉南「快樂車隊」不老騎士，挑戰台灣四極點燈塔，今從北門遊客中心出發，展開15天自行車環島熱血啟程。

記者謝進盛／翻攝

14名雲嘉南「快樂車隊」不老騎士，挑戰台灣四極點燈塔，今從北門遊客中心出發，展開15天自行車環島熱血啟程。

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