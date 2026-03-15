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台灣燈會天天精彩表演不失望 閉幕夜嚴陣以待迎接爆量觀展人潮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
2026年台灣燈會於今天進入最後一天，自3月3日展出以來，吸引滿坑滿谷人潮，圖為橘色惡魔121期表演時盛況。圖／嘉義縣政府提供
2026年台灣燈會於今天進入最後一天，自3月3日展出以來，吸引滿坑滿谷人潮，圖為橘色惡魔121期表演時盛況。圖／嘉義縣政府提供

2026年台灣燈會於今天進入最後一天，自3月3日展出以來，憑藉大阪世博會TECH WORLD台灣館、瑪利歐燈區及各項中外頂尖表演，吸引滿坑滿谷排隊人潮。今晚是燈會最後一夜，勢必吸引爆量民眾，縣府嚴陣以待，積極強化交通疏導與接駁量能，要為這場盛會劃下完美句點。雖然不少人敲碗希望延期，縣長翁章梁表示，縣府主要工作是服務民眾，須回歸常態行政事務，無法延長展出。

今年燈會內容豐富，除傳統燈區，更有TEAM TAIWAN大遊行、明華園、日本橘色惡魔、法國飛天白馬等中外團體接力演出，被譽為「天天有燈看、表演不失望」。財經專家謝金河在臉書發文盛讚翁章梁的用功，並提到自己兩度造訪燈會，對王文志創作的「嘉義夢」及世博台灣館印象深刻，認為燈會展現出台灣在半導體與AI領域的實力，引起大量民眾在社群平台分享照片與影片。

隨著名聲傳播，網路出現不少延期聲浪。有北部民眾認為展期應拉長以疏散人潮，或希望延至清明連假讓返鄉旅客觀賞。然而，周邊居民與工作人員則持不同看法，部分住戶反應，活動期間人車潮塞爆，導致回家路途遙遠，嚴重影響日常生活，希望生活早日回歸正常，支持不延期的決定。

針對每屆燈會最受關注的交通問題，翁章梁每天召集一級主管開會，並親自在網路「海巡」收集意見。面對民眾反映交通管制與接駁車不足等問題，縣府隨即滾動式調整，增派接駁車支援並強化工作人員引導。翁章梁表示，雖然每天面對數十萬人潮壓力巨大，導致聲音沙啞，但只要大家玩得開心，一切都值得，他也感謝工作人員的辛勞，並表示縣府須回歸常態行政事務，無法延長展出。

今晚閉幕夜預計將迎來最高峰人潮，縣府上下全都繃緊神經，呼籲前往觀展的民眾多加利用接駁車並配合動線引導。

財經專家謝金河在臉書發文盛讚翁章梁的用功，並提到自己兩度造訪燈會，對王文志創作的「嘉義夢」及世博台灣館印象深刻。圖／翻攝謝金河臉書
財經專家謝金河在臉書發文盛讚翁章梁的用功，並提到自己兩度造訪燈會，對王文志創作的「嘉義夢」及世博台灣館印象深刻。圖／翻攝謝金河臉書

2026年<a href='/search/tagging/2/台灣燈會' rel='台灣燈會' data-rel='/2/112300' class='tag'><strong>台灣燈會</strong></a>內容精采豐富，燈會會場白天即湧入人潮。記者李宗祐／攝影
2026年台灣燈會內容精采豐富，燈會會場白天即湧入人潮。記者李宗祐／攝影

隨著燈會即將落幕，網友意猶未盡，希望延長展期。圖／翻攝臉書
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燈會周邊居民讚揚燈會超棒，但不想要延期，只想早日回歸日常生活。圖／翻攝臉書
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台灣燈會 謝金河 燈會

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