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台南閒置派出所覓新路 列歷史建築、活化救護站

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南報導

台南偏鄉人口外流，部分派出所裁撤或整併。為避免空間閒置浪費資源，台南市政府透過跨機關媒合與活化策略，重新賦予舊建物新功能，部分具文化價值的據點則列入歷史建築進一步保存，目前提報八處閒置派出所公告尋求再利用，盼為老空間注入新生命。

財政稅務局代理局長陳家慶說，市府盤點閒置公有資產後會先評估建物是否仍具使用價值，如果堪用，會跨機關優先媒合其他單位使用；逾使用年限或安全性存疑則評估拆除，確保公共安全。市府成立「市有土地及建物利用規劃專案小組」定期盤點，二○一九年至今成功媒合活化一四四處市有資產，節省約卅四億七千五百萬元建置與維護成本。

近年派出所轉型成功的案例，包括安南區安順派出所轉為社區心理衛生中心；龍崎區龍船派出所活化為龍崎消防救護站，今年二月四日啟用，採「一樓警察駐點、二樓消防駐守」的警消共構模式，為台南首創，強化龍崎山區緊急救援與公共安全網絡。

部分具歷史價值的舊派出所陸續列入歷史建築，位於東山山區的水雲里牛肉崎警察官吏派出所，日治時期周邊聚落合稱「牛山」，為山區警備重要據點。研究資料顯示，該派出所設立於一九○○年，是東山最早設立的派出所之一，當時肩負維持山區治安與秩序的重要任務。

南市警局表示，將軍區馬沙溝安檢所、七股區鹽埕安檢所、安南區舊海南派出所、北區實踐派出所、玉井分局原東埔派出所、原豐里派出所、下營區賀建派出所及舊青山派出所，共八處登錄於市府資源平台公告活化。

歷史建築

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