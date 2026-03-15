聽新聞
0:00 / 0:00

校地轉型…台南東山水雲校區 走讀山城祕境

聯合報／ 記者吳淑玲尤聰光／連線報導
台南市東山區吉貝耍國小水雲校區停辦後，將當地公所打造為老照片常設展區，透過珍貴影像重現礦業歲月與山城生活記憶。圖／台南市教育局提供
台南市東山區吉貝耍國小水雲校區停辦後，將當地公所打造為老照片常設展區，透過珍貴影像重現礦業歲月與山城生活記憶。圖／台南市教育局提供

台南不少偏鄉校園因少子化停辦，市府推動活化轉型，其中東山區吉貝耍國小水雲校區結合人文、生態與食農教育，轉為山城教育基地。議員指偏鄉自然條件佳，可發展觀星、露營等活動吸引人潮。台東縣政府近年也積極活化閒置校舍，縣長饒慶鈴更率團赴日本千葉縣「取經」，未來盼將停用校園轉為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

吉貝耍國小水雲校區前身為日治時期牛山礦場員工子弟學校，二○二二年停辦後，教育局與民間單位協力活化，近期串聯牛肉崎派出所歷史建築、龍眼土窯及鬼仔洞、尪仔上天、牛山等健行祕境推導覽行程，將自然生態、地方產業與傳說融入教育體驗。

也不敵少子化而停辦的龍崎國小龍船分校，現由台南社大及里辦公室進駐，議員陳皇宇說，龍崎九成是山坡地保育區，龍崎兵工廠已公告為龍崎牛埔惡地地質公園，不妨引進露營、觀星、山林教育等，用休閒觀光吸引人潮。

台東縣長饒慶鈴（左二）率團前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將停用的校園活化。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左二）率團前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將停用的校園活化。圖／台東縣政府提供

台南推動閒置校園活化，由原校維護校舍並引入民間團體使用，目前新化、七股、鹽水、東山等地有十二處轉型。七股頂山分校由黑面琵鷺保育學會認養，六甲湖東校區由荒野保護協會經營，鹽水汫水分校作為文創與關懷據點，佳里後港校區設職業探索中心。市府指出，偏鄉校舍雖難支持教學功能，仍具公共與歷史價值。

台東縣府為活化閒置校園，縣長饒慶鈴率團到日本千葉縣參訪。發現里見小學停校後，透過地方創生與空間再生計畫，轉型為結合藝術展覽、教育體驗與社區交流的多功能空間。透過藝術家進駐等活動，吸引旅客及居民重新回到校園互動交流。日本經驗為台東提供新的思考方向，縣府也將評估結合文化創意、觀光與地方產業發展，讓閒置校舍成為帶動地方發展的重要資源。

校園 饒慶鈴

延伸閱讀

少子化台東校舍閒置怎麼辦？饒慶鈴赴日本取經 為閒置校舍找新生命

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

相關新聞

校地轉型…台南東山水雲校區 走讀山城祕境

台南不少偏鄉校園因少子化停辦，市府推動活化轉型，其中東山區吉貝耍國小水雲校區結合人文、生態與食農教育，轉為山城教育基地。議員指偏鄉自然條件佳，可發展觀星、露營等活動吸引人潮。台東縣政府近年也積極活化閒置校舍，縣長饒慶鈴更率團赴日本千葉縣「取經」，未來盼將停用校園轉為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

台南閒置派出所覓新路 列歷史建築、活化救護站

台南偏鄉人口外流，部分派出所裁撤或整併。為避免空間閒置浪費資源，台南市政府透過跨機關媒合與活化策略，重新賦予舊建物新功能，部分具文化價值的據點則列入歷史建築進一步保存，目前提報八處閒置派出所公告尋求再利用，盼為老空間注入新生命。

台灣燈會倒數人滿車滿 翁章梁籲「尚未出門的請明日再來」

2026台灣燈會在嘉義，今天是倒數第2天，又適逢週末，傍晚湧入賞燈人潮，且周邊道路出現塞車潮，嘉義縣長翁章梁在臉書呼籲「...

「舊鞋救命」募集活動湧人潮 也募夏季衣物、包包送非洲偏鄉

台南市政府環保局13日至15日在曾文市政願景園區舉辦「舊鞋救命台南募集活動」，活動吸引大批市民帶著一袋袋物資到場響應，也有外地民眾專程開車載運物資前來，志工忙著分類與搬運，現場氣氛熱絡，展現社會各界投入國際公益的行動力。

台南彩虹遊行 黃偉哲率魚頭君、菜奇鴨挺多元平權

2026年台灣性別平權活動「第九屆台南彩虹遊行」今天下午在台南河樂廣場火熱登場，本屆遊行以「天無照甲子？ too HOT to GO」為主題，將曾經的攻擊標籤轉化為驕傲的象徵，市長黃偉哲受邀率人氣吉祥物「魚頭君」和「菜奇鴨」在起點歡送遊行隊伍，與超過萬名參與者共同見證盛事。

兩弱勢學童視力惡化影響學習 眼科試營運先伸援手、開幕再捐百萬

知名連鎖體系大學眼科進駐雲林，與在地深耕多年的林金花眼科合作成立「斗六大學眼科」，院方在籌備期得知兩名安置學童因視力問題急需配鏡矯正，不待程序完成，搶先在開幕前協助配鏡，今開幕剪綵再宣布捐贈價值100萬元的公益配鏡券予雲林縣政府，協助弱勢族群及早改善視力問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。