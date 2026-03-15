校地轉型…台南東山水雲校區 走讀山城祕境

台南不少偏鄉校園因少子化停辦，市府推動活化轉型，其中東山區吉貝耍國小水雲校區結合人文、生態與食農教育，轉為山城教育基地。議員指偏鄉自然條件佳，可發展觀星、露營等活動吸引人潮。台東縣政府近年也積極活化閒置校舍，縣長饒慶鈴更率團赴日本千葉縣「取經」，未來盼將停用校園轉為結合藝術、教育與社區交流的文化場域。

吉貝耍國小水雲校區前身為日治時期牛山礦場員工子弟學校，二○二二年停辦後，教育局與民間單位協力活化，近期串聯牛肉崎派出所歷史建築、龍眼土窯及鬼仔洞、尪仔上天、牛山等健行祕境推導覽行程，將自然生態、地方產業與傳說融入教育體驗。

也不敵少子化而停辦的龍崎國小龍船分校，現由台南社大及里辦公室進駐，議員陳皇宇說，龍崎九成是山坡地保育區，龍崎兵工廠已公告為龍崎牛埔惡地地質公園，不妨引進露營、觀星、山林教育等，用休閒觀光吸引人潮。

台東縣長饒慶鈴（左二）率團前往日本千葉縣市原市里見町參訪里見小學，了解當地如何將停用的校園活化。圖／台東縣政府提供

台南推動閒置校園活化，由原校維護校舍並引入民間團體使用，目前新化、七股、鹽水、東山等地有十二處轉型。七股頂山分校由黑面琵鷺保育學會認養，六甲湖東校區由荒野保護協會經營，鹽水汫水分校作為文創與關懷據點，佳里後港校區設職業探索中心。市府指出，偏鄉校舍雖難支持教學功能，仍具公共與歷史價值。

台東縣府為活化閒置校園，縣長饒慶鈴率團到日本千葉縣參訪。發現里見小學停校後，透過地方創生與空間再生計畫，轉型為結合藝術展覽、教育體驗與社區交流的多功能空間。透過藝術家進駐等活動，吸引旅客及居民重新回到校園互動交流。日本經驗為台東提供新的思考方向，縣府也將評估結合文化創意、觀光與地方產業發展，讓閒置校舍成為帶動地方發展的重要資源。