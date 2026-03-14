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台灣燈會倒數人滿車滿 翁章梁籲「尚未出門的請明日再來」

中央社／ 嘉義縣14日電
2026台灣燈會在嘉義，今（14）日是倒數第2天，又適逢周末，傍晚湧入賞燈人潮，且周邊道路出現塞車潮，嘉義縣長翁章梁在臉書呼籲「現在人滿車滿，尚未出門的，請明日再來賞燈」。圖／嘉縣府提供 魯永明
2026台灣燈會在嘉義，今（14）日是倒數第2天，又適逢周末，傍晚湧入賞燈人潮，且周邊道路出現塞車潮，嘉義縣長翁章梁在臉書呼籲「現在人滿車滿，尚未出門的，請明日再來賞燈」。圖／嘉縣府提供 魯永明

2026台灣燈會在嘉義，今天是倒數第2天，又適逢週末，傍晚湧入賞燈人潮，且周邊道路出現塞車潮，嘉義縣長翁章梁在臉書呼籲「現在人滿車滿，尚未出門的，請明日再來賞燈」。

2026台灣燈會3日在嘉義縣登場，7日晚上辦「TEAM TAIWAN大遊行」，當天下午湧入大量人潮，周圍交通大打結，且國道1號水上交流道、台82線快速道路往燈區方向及168縣道等主要幹道都出現回堵情況，當時縣長翁章梁就緊急呼籲尚未出門的遊客可擇期再來。

嘉義縣政府表示，今天是2026台灣燈會倒數第2天，適逢週末，人潮不斷湧入燈會園區，最熱門的「TECH WORLD館」前等候入場民眾大排長龍，現場工作人員舉牌提醒民眾需等候約3小時才能入場，仍有大批遊客堅持排隊。晚上6時左右，7處停車場共逾萬個車位幾乎停滿。

翁章梁傍晚在個人臉書（Facebook）緊急呼籲「台灣燈會在嘉義縣，非常謝謝大家的支持，現在人滿車滿，為了不讓園區負載過重，影響大家賞燈的品質，已經在路上請小心行車，尚未出門的，請明日再來賞燈」。

網友則紛紛留言讚賞燈會用心舉辦，讓大家難忘；也有很多網友希望延長燈會展期，不過，翁章梁昨天就已說明，縣府的主要工作不是辦燈會，而是服務民眾，因此無法延長展期。

燈會 台灣燈會 翁章梁

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