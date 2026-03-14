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「舊鞋救命」募集活動湧人潮 也募夏季衣物、包包送非洲偏鄉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，民眾響應熱烈。圖／台南市環保局提供
舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，民眾響應熱烈。圖／台南市環保局提供

台南市政府環保局13日至15日在曾文市政願景園區舉辦「舊鞋救命台南募集活動」，活動吸引大批市民帶著一袋袋物資到場響應，也有外地民眾專程開車載運物資前來，志工忙著分類與搬運，現場氣氛熱絡，展現社會各界投入國際公益的行動力。

台南市長黃偉哲今天也攜帶物資到場響應，並與志工一同進行整理分類、裝箱放入募集貨櫃，盼透過資源循環再利用，將台南的溫暖送往非洲偏鄉。

黃偉哲表示，「舊鞋救命台南募集活動」邁入第三年，去年共募集超過2萬3000雙鞋、12萬件衣物與9000個包包，總重量逾45噸，物資送往肯亞供當地居民使用；貨櫃卸貨後也改造成多功能閱讀空間，讓資源循環延伸更多社會效益，展現市民滿滿的愛心。

環保局指出，今年活動約有1100名志工報名參與，其中不少人已連續三年投入服務，也有外地民眾特地南下參與。有住在北區的民眾號召左鄰右舍募集物資，提前將多袋衣物與鞋子送到現場；另有北部志工清晨開車載滿物資抵達，隨即加入搬運與分類行列。

環保局長許仁澤表示，本次募集使用的40呎貨櫃由鴻仲生技、健醴生醫及慈濟台南榮董聯誼會共同贊助，所有物資將以海運方式送往非洲偏鄉，貨櫃在當地卸貨後也將再利用為公共空間，延續資源循環與公益價值。

環保局表示，活動將持續至3月15日（星期日）上午10時至下午3時，歡迎民眾把握最後一天，將家中堪用的舊鞋、夏季衣物及可裝A4大小的包包帶到現場，共同參與資源再利用與國際人道援助行動。

舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，市長黃偉哲和立委陳亭妃均到場響應。圖／台南市環保局提供
舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，市長黃偉哲和立委陳亭妃均到場響應。圖／台南市環保局提供

舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，民眾響應熱烈。圖／台南市環保局提供
舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，民眾響應熱烈。圖／台南市環保局提供

舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，市長黃偉哲和立委陳亭妃均到場響應。圖／台南市環保局提供
舊鞋救命台南募集活動在曾文願景園區登場，市長黃偉哲和立委陳亭妃均到場響應。圖／台南市環保局提供

貨櫃 台南 環保局

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