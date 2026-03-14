台南彩虹遊行 黃偉哲率魚頭君、菜奇鴨挺多元平權

2026年台灣性別平權活動「第九屆台南彩虹遊行」今天下午在台南河樂廣場火熱登場，本屆遊行以「天無照甲子？ too HOT to GO」為主題，將曾經的攻擊標籤轉化為驕傲的象徵，市長黃偉哲受邀率人氣吉祥物「魚頭君」和「菜奇鴨」在起點歡送遊行隊伍，與超過萬名參與者共同見證盛事。

黃偉哲表示，台南作為台灣的第一個城市，不僅擁有深厚的歷史底蘊，更具備尊重多元與落實性平的包容力。台南雖是古都，但市民對於人權與性別平權的追求與時俱進。這座城市正努力在各項政策中展現進步價值，他由衷祝福遊行圓滿順利，期盼每一位參與者都能在台南這片土地上，自在、快樂地展現自我。

今年遊行寫下多項指標性創舉，除首度於永華、民治兩大市政中心同步懸掛彩虹旗，中西區、北區、南區、東區及安平區等近20處市政機關共同響應。此外，包括湯德章紀念公園、西市場、東門圓環等重要歷史地標與地景也妝點了彩虹色彩。主辦單位今年更將性別議題延伸至水域，推出全台首創的「性平遊船」導覽，帶領民眾從安平內港的視角重新觀察台南的產業與自然。

主辦單位指出，今年有由在地90家店家參與的全新「台南市全區」性別友善地圖。舞台演出陣容堅強，由知名KOL組合夫夫之道主持，邀請金曲入圍樂團青虫 aoi、全能藝人舞炯恩、阿丹玩球球接力開唱，戰車主持人李立丞更全程以道地的台語領航，展現強烈的文化自信。

遊行沿途不僅有逾60個特色攤位與議題倡議，更透過與成大合作的性別系列講座，匯聚眾多關心平權議題的夥伴，讓性別平權意識深入社區生活。

今日遊行活動豐富多元，市議員朱正軒也一同出席表示支持。 活動相關彩虹地景旗幟將持續懸掛至明日，歡迎市民朋友利用假期前往踩點打卡，共同記錄這場結合在地文化與平權價值的年度盛典。

「第九屆台南彩虹遊行」今天下午在台南河樂廣場登場。圖／台南市政府提供