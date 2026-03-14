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台南彩虹遊行登場 黃偉哲：尊重多元、落實性平

中央社／ 台南14日電

第九屆台南彩虹遊行今天下午在河樂廣場登場，以「天無照甲子？TOOHOT TO GO」為主題，台南市長黃偉哲到場表示，台南擁有深厚歷史底蘊，更具備尊重多元與落實性平的包容力。

黃偉哲指出，台南雖是古都，但市民對人權與性別平權的追求與時俱進；這座城市正努力在各項政策展現進步價值，期盼每一位遊行參與者，在台南這片土地上自在、快樂地展現自我。

市府說明，今年台南彩虹遊行寫下多項指標性創舉，首度在永華、民治兩大市政中心同步懸掛彩虹旗，中西區、北區、南區、東區及安平區等近20處市政機關也共同響應，湯德章紀念公園、西市場、東門圓環等重要歷史地標與地景更妝點彩虹色彩。

此外，性別議題同時延伸至水域，推出全台首創的「性平遊船」導覽，讓人從安平內港視角重新觀察台南產業和自然。

今天遊行活動內容多元，由超人氣吉祥物「魚頭君」與「菜奇鴨」在起點歡送遊行隊伍，在地90家店家也參與全新「台南市全區」性別友善地圖，舞台演出展現強烈文化自信。

遊行沿途還有逾60個特色攤位與議題倡議，且透過與成功大學合作的性別系列講座，匯聚眾多關心平權議題夥伴，讓性別平權意識深入社區生活。

成功大學 性別平權 台南 黃偉哲

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