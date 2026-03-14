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兩弱勢學童視力惡化影響學習 眼科試營運先伸援手、開幕再捐百萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
知名連鎖體系大學眼科進駐雲林，與在地深耕多年的林金花眼科合作成立「斗六大學眼科」，今開幕剪綵捐贈價值100萬元的公益配鏡券予雲林縣政府。記者陳雅玲／攝影
知名連鎖體系大學眼科進駐雲林，與在地深耕多年的林金花眼科合作成立「斗六大學眼科」，今開幕剪綵捐贈價值100萬元的公益配鏡券予雲林縣政府。記者陳雅玲／攝影

知名連鎖體系大學眼科進駐雲林，與在地深耕多年的林金花眼科合作成立「斗六大學眼科」，院方在籌備期得知兩名安置學童因視力問題急需配鏡矯正，不待程序完成，搶先在開幕前協助配鏡，今開幕剪綵再宣布捐贈價值100萬元的公益配鏡券予雲林縣政府，協助弱勢族群及早改善視力問題。

雲林縣社會處指出，兩名受助學童背後都有段心酸故事。就讀國中一年級的個案，因家庭功能不佳受安置，嚴重的弱視與近視已導致學習跟不上進度；另一名小一學童則因父親亡故、姑姑身障無法照料而入安置體系，且伴隨發展遲緩與弱視，亟需及早矯正。

大學眼科得知後，主動協調行政流程，在開幕前就「先行服務」。副縣長謝淑亞表示，配鏡費用對弱勢家庭是沉重負擔，大學眼科的資源挹注，不僅改善孩子的生活，更是對未來希望的投資。

根據雲林縣衛生局統計，雲林縣113學年度國小一年級視力不良率為26.6%，到了六年級竟飆升至58.7%。衛生局分析，偏鄉孩子常因交通不便、醫療資源不足，延誤了檢查與配鏡的最佳時機。

大學光學董事長歐淑芳強調，當政府資源尚未完全涵蓋之處，更希望能盡一份心力回饋社會，此次捐贈100萬元公益資源，盼能拋磚引玉，讓更多有需要的民眾被看見並獲得幫助，未來若有更多需求，也樂意持續投入服務。斗六大學眼科院長林金花則指出，雲林是農業大縣，除了學童的3C近視問題，長輩常年在戶外務農，白內障等眼疾比例也偏高，未來將透過公益計畫，提供地方更專業的視力守護。

立委許宇甄出席典禮時提到，縣府過去已提供逾3萬副敬老眼鏡，此次大學眼科再投入百萬元資源，精準對接弱勢家庭與長者需求，落實地方視力保健。

知名連鎖體系大學眼科進駐雲林，與在地深耕多年的林金花眼科合作成立「斗六大學眼科」，今開幕剪綵捐贈價值100萬元的公益配鏡券予雲林縣政府。記者陳雅玲／攝影
知名連鎖體系大學眼科進駐雲林，與在地深耕多年的林金花眼科合作成立「斗六大學眼科」，今開幕剪綵捐贈價值100萬元的公益配鏡券予雲林縣政府。記者陳雅玲／攝影

弱勢家庭 視力 衛生局

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