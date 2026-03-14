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股市大漲、景氣好？雲林家扶助學金差點發不出 他一語點破現實

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，鼓勵學子勇敢追夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，鼓勵學子勇敢追夢。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，卻一度因募款不足差點無法發放，直到2天前扶幼委員會捐出150萬元會費、立委許宇甄捐出10萬元，才勉強募足，主委陳燦勲直言「很多人說經濟好、股市大漲，其實只有半導體產業受惠，傳統產業與民生仍受關稅、國際戰爭衝擊，募款變得越來越困難。」

雲林家扶今在虎尾綜合社會福利館舉辦助學金頒發典禮，本學期共頒發112名高中職生、251名大專生，總金額526萬元，主委陳燦勲、副主委李萬吉、感恩聖仁基金會執行長陳宗賢、立委許宇甄、議長黃凱、縣議員黃美瑤、縣府社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘等人到場給予學生祝福。

陳燦勲坦言，助學金直到頒發前二天仍短缺200多萬元，最後由家扶扶幼委員會捐出150萬元會費、感恩聖仁基金會捐助60萬元才補上大半缺口，身兼扶幼委員的立委許宇甄得知，再捐出10萬元，才讓助學金順利發出。許宇甄表示，希望透過公私協力，與家扶共同支持弱勢孩子安心追夢。

陳燦勲表示，「很多人說經濟好、股市大漲，其實只有半導體產業受惠，傳統產業與民生仍受關稅、國際戰爭衝擊，募款變得越來越困難。」今年世界棒球經典賽資格賽表現亮眼的中華隊先發投手徐若熙，過去曾長期接受桃園家扶扶助，包括獎學金與棒球裝備，多次公開感謝家扶支持，才有機會站上國際舞台。他說，這正是家扶持續努力募款的動力，希望每一個孩子在追逐夢想的路上，都能獲得社會支持。

家扶中心今同時表揚多名努力向學的家扶學子，就讀航空光機電系的大二學生李相賢，來自單親家庭，母親務農撫養三名子女，他仍積極學習專業技能，未來希望成立無人機創作工作室，透過3D列印打造自己的飛行器。

雲林家扶主任廖志文表示，目前已有三名扶助學生透過特殊選才錄取大學，包括中山醫學大學營養學系、國立臺東大學化工與材料工程系及逢甲大學材料科學與工程系，他感謝社會各界持續支持，讓弱勢學子在困境中仍能看見希望，勇敢築夢。

雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，扶幼主委陳燦勲（左二）表示，受大環境衝擊，募款越來越困難。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，扶幼主委陳燦勲（左二）表示，受大環境衝擊，募款越來越困難。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，鼓勵學子勇敢追夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，鼓勵學子勇敢追夢。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，鼓勵學子勇敢追夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心今天頒發高中職暨大專生助學金共526萬元，鼓勵學子勇敢追夢。記者陳雅玲／攝影

李萬吉 雲林 許宇甄

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