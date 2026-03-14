中職新亮點！統一獅新主場亞太棒球場29日開幕戰迎48場賽事

2026年中華職棒熱身賽熱鬧開打，台南市政府全力協助中職聯盟，亞太主、副球場首度加入熱身賽使用場地，成為本次賽事一大焦點。市長黃偉哲今天到亞太成棒副球場為統一獅加油，並力邀全國熱血喵迷於3月29日齊聚亞太成棒主球場，為在地球隊統一7 Eleven獅的新主場加油，一同見證歷史時刻。

2026年中職官辦熱身賽在亞太成棒主、副球場舉行。成棒副球場首戰將於今日登場，由統一獅迎戰中信兄弟；成棒主球場首場熱身賽則於3月20日起連續3天舉行，由統一獅分別迎戰樂天桃猿、中信兄弟及富邦悍將，提前為球迷點燃棒球熱情。。

黃偉哲表示，亞太成棒主球場已於三月中旬正式通過中職聯盟認證，並將於3月29日迎來首場職棒例行賽。為了確保球迷擁有最佳觀賽體驗，市府已全面盤點周邊配套，包含提供沙崙高鐵、永康火車站及市立棒球場三地接駁車，並規劃 2000 餘格汽車位與 1300 格機車位。邀請全台球迷3月29日一同進場，在亞太成棒主球場共同記錄屬於台南棒球的新篇章，相關資訊歡迎至台南市體育局官網查詢。

體育局強調，今年最大亮點之一，是統一獅自2026年起正式租用亞太成棒主球場作為新主場。該球場可容納約2萬5千席觀眾，是目前全台最大的戶外棒球場，未來統一獅全年預計將有48場主場賽事在此進行，象徵台南職棒發展邁入嶄新階段。

南市府將在3月20日於亞太棒球場舉辦成棒主球場開幕記者會，宣傳亞太國際棒球訓練中心全區啟用，持續推動棒球運動發展，吸引更多國內外賽事來到台南，讓這座城市持續成為亞洲棒球的重要舞台；市府也將於3月29日攜手在地統一獅打造全台最狂主場開幕戰，將於場外舉辦一系列宣傳、表演等活動。

體育局表示，台南作為台灣棒球重鎮，歷史底蘊深厚。自1971年第一代「巨人少棒隊」揚威威廉波特世界少棒錦標賽奪冠以來，接續到現今的基層棒球、職業棒球等各級賽事中從未缺席。「亞太國際棒球訓練中心」這份棒球榮光在市長黃偉哲任內全數完工啟用，這座全國最完整的棒球訓練及比賽基地，不僅是台南邁向國際棒球城市的關鍵基石，更在今年成為在地球隊「統一獅」氣勢磅礴的新主場。

中華職棒熱身賽開打，亞太成棒副球場首戰今日登場，由統一獅迎戰中信兄弟。圖／台南市政府提供