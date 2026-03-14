台南永康三里聯合活動中心今動土 將供社區活動及關懷長者

台南市永康區二王三合五王里聯合活動中心新建工程今天由市長黃偉哲主持動土儀式，工程總經費4800萬元，工期400天預計明年啟用。

聯合活動中心地上二層樓建築，總樓地板面積236.46坪。一樓大禮堂可辦各式活動、政令宣導，二樓則預留空間可作為日照或公托等社福空間使用。

市長黃偉哲主持動土，期許工程如期如質完成，為地方打造兼具集會、休閒與社區活動功能的公共空間，提升永康區地方生活機能。

黃偉哲表示，永康區二王里、三合里及五王里多為住宅區，且近年人口快速成長，三里人口合計已接近兩萬人，但轄內長期缺乏適合辦理集會及長者關懷活動的公共空間。

黃偉哲指出，活動中心完工後可提供里民舉辦各類活動及長者關懷服務，也與旁邊正在興建的永康國民運動中心結合，形成兼具休閒、運動與社區服務功能的健康園區。期盼完善公共設施，能讓不同年齡層市民都能獲得更好的生活品質，實現「全齡適居、共榮友善」的施政願景。

永康區公所表示，除聯合活動中心及去年底已經動土的網寮里活動中心，區公所也在辦理蔦松、三民、西橋、甲頂共四處活動中心設計及發包作業，另設置在立體停車場內的成功里活動中心也即將落成，將持續盤點各里公共空間需求，逐步完善基層建設，讓市民早日共享多功能公共空間。