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2026台灣燈會網友敲碗延期 翁章梁：把握機會無法延期

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
2026台灣燈會在嘉義，攜手日本青森睡魔合作，大遊行創下單日200萬人次紀錄。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會在嘉義，攜手日本青森睡魔合作，大遊行創下單日200萬人次紀錄。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會在嘉義大受好評，與日本任天堂公司合作打造超級瑪利歐燈區，還將大阪世博會TECH WORLD台灣館搬回現場，許多人反應燈會期間太短，熱烈敲碗延期。嘉義縣長翁章梁表示，台灣燈會天天都精采，但工作人員天天都辛苦，鼓勵把握最後2天，無法延期。

2026台灣燈會有許多亮點，包括攜手日本任天堂公司打造超級瑪利歐燈區、大阪世博會TECH WORLD台灣館，還邀請法國飛天白馬秀、紙風車劇團雨馬、日本橘色惡魔樂團，昨晚還有明華園大戲花燈六百年，吸引許多人多次回訪台灣燈會，直呼展區及活動太豐富，一次看不完。

翁章梁每天召集縣府一級主管開會，也在網路社群海巡，關注民眾對燈會的意見，發現有人反應交通管制、接駁車數量不足、動線規畫不佳等問題，立即滾動式調整，請更多接駁車支援，也請工作人員引導乘車方向，面對每天湧入數十萬人潮，縣府上下全都繃緊神經。

翁章梁說，感謝大家熱情支持，他每天都在網路上「海巡」關注意見，雖然壓力很大、聲音也變沙啞，但只要大家玩得開心，一切都值得，許多人敲碗希望燈會延長，燈會每天都很精彩，工作人員也都十分辛苦。他幽默表示，縣府主要工作不是辦燈會，而是服務民眾，所以無法延期。

2026台灣燈會在嘉義，攜手日本任天堂公司打造超級瑪利歐燈區，成功引起話題吸引人潮。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會在嘉義，攜手日本任天堂公司打造超級瑪利歐燈區，成功引起話題吸引人潮。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會在嘉義，縣長翁章梁感謝媽祖庇佑雨停，帶媽祖看花燈。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會在嘉義，縣長翁章梁感謝媽祖庇佑雨停，帶媽祖看花燈。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會在嘉義，邀請法國飛天白馬秀現場演出，民眾直呼國際級水準演出。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會在嘉義，邀請法國飛天白馬秀現場演出，民眾直呼國際級水準演出。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會在嘉義，許多網友敲碗延期長展期，縣長翁章梁回應「無法延期」。圖／嘉義縣政府提供
2026台灣燈會在嘉義，許多網友敲碗延期長展期，縣長翁章梁回應「無法延期」。圖／嘉義縣政府提供

明華園 交通管制 燈會 翁章梁 台灣燈會

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