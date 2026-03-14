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木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映 台南將軍辦爭鮮搶豔同樂會

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南將軍木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映，今天舉辦爭鮮搶豔同樂會。圖／台南市政府提供
台南將軍木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映，今天舉辦爭鮮搶豔同樂會。圖／台南市政府提供

台南將軍區紅蘿蔔木棉「爭鮮搶豔同樂會」今天在將軍區苓仔寮木棉道登場，結合在地紅蘿蔔採收季與木棉花盛開景觀，吸引大批民眾參與，市長黃偉哲也來捧場。

每年3月正值將軍區木棉花盛開時節，道路兩旁上千棵木棉樹綻放橘紅花朵，形成壯觀的木棉花廊，已成為春季熱門的賞花與拍照景點。現場除木棉花盛開美景，苓仔寮木棉道旁也種植大片大波斯菊花田，營造雙色花海景觀，吸引遊客駐足拍照。

黃偉哲說，期待全國民眾漫步木棉花道欣賞春日美景時，也能選購在地優質農特產品，將香甜可口的將軍胡蘿蔔帶回家，讓更多人認識在地農產的好滋味。

農業局長李芳林表示，台南市胡蘿蔔種植面積425公頃，全台前三大產區之一，將軍區是全市最大產區，佔全市種植面積約4成，正值採收期。因氣候條件適宜，加上鹽地土壤環境，胡蘿蔔口感鮮甜、品質優良，活動也特別安排拔蘿蔔體驗，讓民眾走入田間感受農村採收的樂趣，並將新鮮營養的紅蘿蔔帶回家與親友分享。

農業局表示，現場還有「將軍紅蘿蔔娃娃」與民眾互動合影，並規畫花田音樂會、彩虹奶凍杯DIY、園遊會及摸彩等活動，讓民眾在花海與音樂相伴下賞花、逛市集，享受悠閒愜意的春日時光。

台南將軍木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映，今天舉辦爭鮮搶豔同樂會。圖／台南市政府提供
台南將軍木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映，今天舉辦爭鮮搶豔同樂會。圖／台南市政府提供

台南將軍木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映，今天舉辦爭鮮搶豔同樂會。圖／台南市政府提供
台南將軍木棉紅花海滿地紅蘿蔔相映，今天舉辦爭鮮搶豔同樂會。圖／台南市政府提供

木棉花 黃偉哲

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