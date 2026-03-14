影／千株櫻花盛開南科堤塘湖畔今明辦後花園賞花好時節

南科在地社區與管理局今明兩天在千株南洋櫻花盛開的堤塘湖畔舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動，周遭社區設攤提供在地自製美食、大批在地外地遊客邊賞花邊品嘗在地善化、新市、新化等地居民DIY的愛玉、肉粽、香草奶酪、蔥油餅、綠豆湯等獨家美食，花海美食交融現場溫馨熱鬧。

南科走過三十載已是全球半導體重鎮，更具其他科學園區少有的綠色人文氛圍。今年南科成立30年，園區賞花秘境「堤塘湖」畔四周近千株羊蹄甲集體綻放，兩公里環湖步道染成夢幻粉色。

活動新市社內社區發展協會主辦、動員上百社區志工支援，豐華等附近社區、里鄰長志工等參與，雖只14個攤位卻陸續吸引數以千計民眾，還有吉他彈唱、小提琴合奏、薩克斯風等街頭藝人主動來參與演奏，許多遊客在花叢下野餐，展現科技園區難得一見的的後花園風情。

南科堤塘湖畔每逢三月湖畔粉紅與粉白交織的花瓣隨風飄落，景象宛如南科的在地專屬「櫻花季」。羊蹄甲「先開花後長葉」的特性，讓堤塘湖化身粉紅隧道，與湖光倒影相互輝映。

今天也有不少攝影愛好者捕捉遊客花樹下駐足、與 Facebook 造型打卡框合影熱鬧景象，見證南科最美的春日。

現場還有「二手愛心義賣」攤位，加上參與攤位的贊助收入捐助弱勢。而民眾只要拍照打卡即可至南科Park17、總理餐廳等特約商圈兌換專屬優惠。

千株南洋櫻花盛開南科堤塘湖畔今明舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動。記者周宗禎／攝影

千株南洋櫻花盛開南科堤塘湖畔今明舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動。記者周宗禎／攝影

千株南洋櫻花盛開南科堤塘湖畔今明舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動。記者周宗禎／攝影

千株南洋櫻花盛開南科堤塘湖畔今明舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動。記者周宗禎／攝影

千株南洋櫻花盛開南科堤塘湖畔今明舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動。記者周宗禎／攝影

千株南洋櫻花盛開南科堤塘湖畔今明舉辦「南科人後花園、賞花好時節」活動。記者周宗禎／攝影

千株花木盛開南科堤塘湖畔今明辦後花園賞花好時節記者周宗禎／