台南學甲蜀葵花文化節開幕 構築多層次五彩花毯

2026學甲蜀葵花文化節今天開幕，蜀葵景觀專區2.6公頃，首度構築多層次五彩花毯，讓遊客感受花海結合在地農漁產業獨特魅力。

台南學甲區蜀葵花繽紛綻放，台南市長黃偉哲今天在文化節開幕活動表示，台南蘭花產量占全球重要地位，學甲蜀葵花是另一種深入社區生命力。今年學甲蜀葵花況歷年最美，布置最具巧思，2個月花季是視覺盛宴，也是地方共同守護結晶、凝聚社區心血的美麗花田。

台南市政府說，蜀葵花又稱「一丈紅」，花莖可達1公尺到2公尺及花色鮮豔，今年蜀葵景觀專區除蜀葵花，更首度引進花型獨特的青葙，結合火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜及萬壽菊等花種，構築紅、橙、黃、綠、紫交織多層次五彩花毯。

此外，系列活動規劃國武術表演、幼兒園舞蹈等，現場設「蜀葵花立體光影畫」DIY及「永生花小盆栽」DIY，讓遊客賞花及體驗手作樂趣。