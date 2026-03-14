傳承六代150年 台南舊來發餅舖把傳統「椪餅」玩新創意

傳承六代、擁有約150年歷史的台南老字號「舊來發餅舖」，在堅守傳統製餅工藝的同時，也積極嘗試創新，近年引進日本食品列印設備，利用噴印技術在椪餅表面印上彩色圖案與LOGO，從Q版插畫到擬真照片都能呈現，讓傳統糕餅多了視覺創意。近期更搭上棒球經典賽熱潮推出相關圖樣椪餅，引發不少討論，成功替老品牌帶來新話題。

「舊來發餅舖」歷史可追溯至清朝光緒年間，第一代何士銓在當時舊稱「水仔尾」的自強街開設「生春糖舖」，販售糖果與餅乾，因地處商業往來頻繁之處，生意逐漸穩定。第二代開始轉型專製糕餅，憑藉紮實手藝建立口碑，至第四代何錫銘時期更將事業發揚光大，使舊來發成為府城知名糕餅店之一。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，舊來發鄰近開基天后宮，長期承製各式祭祀與節慶糕餅，與地方信仰文化緊密連結，是府城傳統糕餅的重要代表。不過老店並未因此停留在既有模式，第五代何玟慧、何玟儀投入家業後，在保留傳統製餅技藝的基礎上，逐步發展創意產品，為品牌注入新氣象。

何玟儀指出，傳統並不等同於因循守舊，在市場環境快速變化下，更需要以創新思維回應消費者需求。因此，除了堅持味道與品質，團隊也在糕餅外型與包裝上持續嘗試突破。以聞名全台的黑糖椪餅為例，依舊維持手工餅皮與糖香內餡的經典風味，但在外觀上加入多元設計，讓傳統點心也能呈現不同風格。

兩年前店內更引進日本食品列印機，透過噴印技術將彩色圖案直接呈現在椪餅表面。何玟儀說，彩色椪餅從圖稿設計到噴印過程都相當耗時，需要反覆測試與調整，失敗率也不低，但成品完成後效果十分吸睛，不僅能客製化圖案，也為傳統糕餅帶來新的市場可能。

每到農曆年前，店家還會推出生肖圖騰椪餅，由第六代賴子晴負責設計繪製，吉祥討喜的造型往往引發消費者共鳴，成為熱銷商品。此外，舊來發也曾推出結合麻將圖案的棉花糖產品，將飲食與趣味結合，讓傳統糕點在味覺之外，也增加視覺與娛樂感。

舊來發家族長年秉持「餅業不能斷」的祖訓，製餅已成為家族共同投入的志業。走進店內常可見不同世代一同製餅的畫面，家族凝聚力也成為品牌能夠歷久不衰的重要原因。第四代負責人陳淑芬表示，未來除了持續開發創意產品，也將與餐飲、旅宿與不同產業合作，甚至期待與國際品牌交流，讓具有台南代表性的傳統糕餅走向更廣的市場。

舊來發是少數傳承六代的餅店，家族凝聚力強，常見幾代齊聚一堂製餅。圖／台南市觀旅局提供