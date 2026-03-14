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雲嘉南灌溉糸統串接通水 減少缺水危機

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
賴清德總統昨天參加雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮，與現場農民擊掌互動。記者黃于凡／攝影
賴清德總統昨天參加雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮，與現場農民擊掌互動。記者黃于凡／攝影

嘉南平原冬季降雨極少，農業灌溉面臨難題，農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，串接全台最大曾文─烏山頭水庫及最長河川濁水溪，斥資超過十一億元，歷時二年十個月竣工，每年可增加七千萬公噸調度用水，賴清德總統昨天參加通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

賴總統說，雲嘉南灌溉系統串接完工後對雲嘉南民生農業產業用水都有幫助，在八田與一時代就曾推動，但因早期工程技術不發達，灌溉設備在二○○九年完全損壞，自此之後曾文水庫及烏山頭水庫灌溉系統各自獨立，無法互相支援，推動串聯工程有助調度灌溉用水。

總統指出，雲嘉南灌溉系統串接跨越四百六十五公尺八掌溪，工程原本預估五年，趕工縮短至二年十個月，還同步修復舊有圳道，也在大圳旁種樹、設置自行車道，難能可貴，他向農業部長陳駿季詢問工程經費，陳駿季很有氣魄地告訴他，總花費超過十一億元，「錢不是問題，農民比較重要」。

農田水利署副署長蔡昇甫說，雲嘉南灌溉系統是南北雙向輸水系統，採用高架渡槽輸水，將嘉南地區與雲林地區灌溉系統串連，每天最多可調度三十四點五萬公噸水，也創新增設帶狀蓄水池，每年可增加七千公噸調度用水，減少七點五萬公頃農田缺水危機。

陳駿季說，雲嘉南灌溉系統是台灣近五十年最大水利工程，雲嘉南平原產量占全台三分之一，是台灣重要糧倉，除了農民技術與經驗，最重要的就是水，竣工通水後，希望能將濁水溪的水引進嘉義地區，間接把水儲存在烏山頭水庫，雲林地區缺水時，調度嘉南地區水資源支援，

農業部 陳駿季 烏山頭水庫

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