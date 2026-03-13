首批婚育宅！台南蛋黃區「宜居小東」社宅抽出376戶 中籤率僅13％

台南市首座市府自建社會住宅「宜居小東」今天下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。預計民眾最快可於今年6月起陸續辦理入住。

台南市都發局表示， 「宜居小東」社宅自去年12月11日至今年1月12日開放申請，共收到3103件申請案，經審查合格共計2944件。本次抽籤結果今天晚間10點後公布於台南市政府都市發展局網站及「台南住宅網」（https://rent.tainan.gov.tw/），民眾可上網查詢中籤與候補結果。

市府都發局提醒，合格申請人不論正取或備取，自3月23日起將陸續收到市府寄發的書面通知，正取者之通知將包含後續看屋與線上選屋時間。請密切留意公文通知，並務必於指定期限內完成線上選屋作業。未完成者將視同放棄承租資格，市府將依備取名單順序進行遞補

都發局指出，配合中央與地方育兒政策，宜居小東保留10%名額作為「婚育戶」，提供近2年內結婚或育有學齡前(6歲以下)之子女的家庭申請，期望透過住宅政策支持年輕家庭，打造更友善的育兒環境。

「宜居小東」社宅地上14層、地下3層，位於台南市中心精華地段，面對臺南公園，鄰臺南車站、成功大學商圈、轉運站及多所學校與醫院，生活機能完善、交通便利，形成兼具文化特色與綠意生活的宜居社區，是市府推動社會住宅的重要指標建設。社區內設置日照中心、幼兒園及店鋪空間，提供居民便利且完整的生活服務。

房型為一至三房，租金介於6110至2萬7830元(含管理費)，每戶均配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾、升降式曬衣架等，採無障礙通用設計，提升住戶居住品質與便利性，實現全齡宜居的城市。

台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供

台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供

台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供