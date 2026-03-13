快訊

首批婚育宅！台南蛋黃區「宜居小東」社宅抽出376戶 中籤率僅13％

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南「宜居小東」社宅預計6月可入住。圖／台南市政府提供
台南市首座市府自建社會住宅「宜居小東」今天下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。預計民眾最快可於今年6月起陸續辦理入住。

台南市都發局表示， 「宜居小東」社宅自去年12月11日至今年1月12日開放申請，共收到3103件申請案，經審查合格共計2944件。本次抽籤結果今天晚間10點後公布於台南市政府都市發展局網站及「台南住宅網」（https://rent.tainan.gov.tw/），民眾可上網查詢中籤與候補結果。

市府都發局提醒，合格申請人不論正取或備取，自3月23日起將陸續收到市府寄發的書面通知，正取者之通知將包含後續看屋與線上選屋時間。請密切留意公文通知，並務必於指定期限內完成線上選屋作業。未完成者將視同放棄承租資格，市府將依備取名單順序進行遞補

都發局指出，配合中央與地方育兒政策，宜居小東保留10%名額作為「婚育戶」，提供近2年內結婚或育有學齡前(6歲以下)之子女的家庭申請，期望透過住宅政策支持年輕家庭，打造更友善的育兒環境。

「宜居小東」社宅地上14層、地下3層，位於台南市中心精華地段，面對臺南公園，鄰臺南車站、成功大學商圈、轉運站及多所學校與醫院，生活機能完善、交通便利，形成兼具文化特色與綠意生活的宜居社區，是市府推動社會住宅的重要指標建設。社區內設置日照中心、幼兒園及店鋪空間，提供居民便利且完整的生活服務。

房型為一至三房，租金介於6110至2萬7830元(含管理費)，每戶均配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾、升降式曬衣架等，採無障礙通用設計，提升住戶居住品質與便利性，實現全齡宜居的城市。

台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供
台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供
台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供
台南「宜居小東」社宅今下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。圖／台南市都發局提供
社會住宅 台南

相關新聞

首批婚育宅！台南蛋黃區「宜居小東」社宅抽出376戶 中籤率僅13％

台南市首座市府自建社會住宅「宜居小東」今天下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。預計民眾最快可於今年6月起陸續辦理入住。

台南市正義與勇氣紀念日 今追思二二八受難人權律師湯德章

為紀念228事件中為保護台南市民而挺身犧牲的律師湯德章，台南市湯德章紀念協會今天在湯德章紀念公園舉辦追思活動，市長黃偉哲出席致意，透過靜默致意與獻花儀式，與台日來賓及各界代表共同緬懷湯德章犧牲小我、守護市民的正義與勇氣。

北港去年底再度發現埃及斑蚊蟲卵 迎進香旺季登革熱警報未解

2024年國衛院監測發現登革熱病媒蚊埃及斑蚊已飛越北回歸線，出現在雲林縣北港鎮朝天宮周遭，引起防疫單位高度警戒。近年中央、地方持續監測，去年底仍發現埃及斑蚊蟲卵，今年一、二月雲林縣衛生局在北港鎮巡檢仍發現7件陽性孳生源容器，由於北港正值進香旺季，且4月白沙屯媽祖進香預計湧入大批香客，雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強入戶巡檢。

雲嘉南灌溉系統串接竣工通水 每日可調度34.5萬公噸水

嘉南平原冬季降雨極少，農業灌溉面臨難題，農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，串接全台最大曾文-烏山頭水庫及最長河川濁水溪，斥資超過11億元，歷時2年10月竣工，每年可增加7000萬公噸調度用水，賴清德總統今天參加通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

台南改建仁德蚊子館 成新豐區首座全民運動館今開工啟建

台南市新豐區運動設施有限。市政府編列近兩億元整建閒置仁德活動中心與一旁廢棄多年游泳池規畫「仁德全民運動館」，今天開工。預計12月完工。

開業30年老字號診所掛休！閉門9天「前進邁阿密為大谷加油」

世界棒球球經典賽日本奪冠呼聲高。台灣不少大谷翔平忠實球迷要赴美觀戰。台南歸仁老字號沈耀明家醫科診所今提早公告：18日開始休診九天，特別註明原因是「前進邁阿密為大谷加油」，引來許多民眾注目莞爾。

