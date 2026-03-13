快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

協尋失物！遊客逛台灣燈會手機掉馬桶 清潔人員已從糞坑撈回12支

中央社／ 嘉義縣13日電
2026台灣燈會湧入大量參觀人潮，至13日中午，已發生12件遊客在燈會流動廁所如廁時，手機不慎掉落馬桶事故，後續由清潔人員協助撈回手機。圖／中央社（嘉義縣環保局提供）
2026台灣燈會湧入大量參觀人潮，至13日中午，已發生12件遊客在燈會流動廁所如廁時，手機不慎掉落馬桶事故，後續由清潔人員協助撈回手機。圖／中央社（嘉義縣環保局提供）

2026台灣燈會吸引各地遊客造訪，但頻繁發生手機、鑰匙等貴重物品掉入流動廁所馬桶內，清潔人員不畏髒污協助尋回失物。嘉義縣環保局今天表示，已從糞坑撈回12支手機。

嘉義縣環保局發布新聞稿表示，台灣燈會湧入大量人潮，遊客在燈會流動廁所如廁時，多次發生身上物品掉落馬桶的事故，其中包括12支手機；清潔人員獲報後忍受異味，積極協助撈回。

環保局長張輝川說，民眾進入廁所前，應先將手機、錢包等貴重物品放入有拉鍊的包包內，避免放在外套或褲子口袋；且如廁時避免使用手機，除可縮短時間，也能避免手機不小心滑落。若不幸物品掉落，勿自行徒手挖掘，應立即聯繫現場清潔人員或服務台尋求協助。

張輝川表示，民眾在賞燈之餘，若遇見辛苦工作的清潔同仁或志工，請以肯定的眼神代替責備，給予微笑或鼓勵。欣賞燈會時，務必留意隨身財物，共同維持燈區環境，讓嘉義賞燈之旅開心順利。

2026台灣燈會已進入倒數，15日晚間將舉行閉幕儀式，下屆由苗栗縣接棒。

台灣燈會 手機

延伸閱讀

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

台灣燈會搭接駁「送乖乖」 嘉縣府推限量3000包鼓勵低碳賞燈

嘉義燈會人潮爆滿…在地人指1重點「不塞爆才怪」 勸多一點體諒

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

相關新聞

協尋失物！遊客逛台灣燈會手機掉馬桶 清潔人員已從糞坑撈回12支

2026台灣燈會吸引各地遊客造訪，但頻繁發生手機、鑰匙等貴重物品掉入流動廁所馬桶內，清潔人員不畏髒污協助尋回失物。嘉義縣...

首批婚育宅！台南蛋黃區「宜居小東」社宅抽出376戶 中籤率僅13％

台南市首座市府自建社會住宅「宜居小東」今天下午2時30分於永華市政中心舉行線上直播電腦抽籤作業，共抽出376戶正取住戶及備取名單。預計民眾最快可於今年6月起陸續辦理入住。

台南市正義與勇氣紀念日 今追思二二八受難人權律師湯德章

為紀念228事件中為保護台南市民而挺身犧牲的律師湯德章，台南市湯德章紀念協會今天在湯德章紀念公園舉辦追思活動，市長黃偉哲出席致意，透過靜默致意與獻花儀式，與台日來賓及各界代表共同緬懷湯德章犧牲小我、守護市民的正義與勇氣。

北港去年底再度發現埃及斑蚊蟲卵 迎進香旺季登革熱警報未解

2024年國衛院監測發現登革熱病媒蚊埃及斑蚊已飛越北回歸線，出現在雲林縣北港鎮朝天宮周遭，引起防疫單位高度警戒。近年中央、地方持續監測，去年底仍發現埃及斑蚊蟲卵，今年一、二月雲林縣衛生局在北港鎮巡檢仍發現7件陽性孳生源容器，由於北港正值進香旺季，且4月白沙屯媽祖進香預計湧入大批香客，雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強入戶巡檢。

雲嘉南灌溉系統串接竣工通水 每日可調度34.5萬公噸水

嘉南平原冬季降雨極少，農業灌溉面臨難題，農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，串接全台最大曾文-烏山頭水庫及最長河川濁水溪，斥資超過11億元，歷時2年10月竣工，每年可增加7000萬公噸調度用水，賴清德總統今天參加通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

台南改建仁德蚊子館 成新豐區首座全民運動館今開工啟建

台南市新豐區運動設施有限。市政府編列近兩億元整建閒置仁德活動中心與一旁廢棄多年游泳池規畫「仁德全民運動館」，今天開工。預計12月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。