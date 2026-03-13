協尋失物！遊客逛台灣燈會手機掉馬桶 清潔人員已從糞坑撈回12支

2026台灣燈會吸引各地遊客造訪，但頻繁發生手機、鑰匙等貴重物品掉入流動廁所馬桶內，清潔人員不畏髒污協助尋回失物。嘉義縣環保局今天表示，已從糞坑撈回12支手機。

嘉義縣環保局發布新聞稿表示，台灣燈會湧入大量人潮，遊客在燈會流動廁所如廁時，多次發生身上物品掉落馬桶的事故，其中包括12支手機；清潔人員獲報後忍受異味，積極協助撈回。

環保局長張輝川說，民眾進入廁所前，應先將手機、錢包等貴重物品放入有拉鍊的包包內，避免放在外套或褲子口袋；且如廁時避免使用手機，除可縮短時間，也能避免手機不小心滑落。若不幸物品掉落，勿自行徒手挖掘，應立即聯繫現場清潔人員或服務台尋求協助。

張輝川表示，民眾在賞燈之餘，若遇見辛苦工作的清潔同仁或志工，請以肯定的眼神代替責備，給予微笑或鼓勵。欣賞燈會時，務必留意隨身財物，共同維持燈區環境，讓嘉義賞燈之旅開心順利。

2026台灣燈會已進入倒數，15日晚間將舉行閉幕儀式，下屆由苗栗縣接棒。