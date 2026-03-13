台南市正義與勇氣紀念日 今追思二二八受難人權律師湯德章

為紀念228事件中為保護台南市民而挺身犧牲的律師湯德章，台南市湯德章紀念協會今天在湯德章紀念公園舉辦追思活動，市長黃偉哲出席致意，透過靜默致意與獻花儀式，與台日來賓及各界代表共同緬懷湯德章犧牲小我、守護市民的正義與勇氣。

文化局表示，1947年3月13日，湯德章在二二八事件期間遭押至民生綠園（日本時代大正公園，今湯德章紀念公園）公開槍決。因其挺身承擔與犧牲，許多台南人免於受到事件牽連。為彰顯其精神，台南市政府於2014年將3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，每年舉行紀念活動，提醒社會記住這段歷史。

近年市府持續推動轉型正義與歷史記憶保存。2023年初將中正路前段更名為「湯德章大道」，同年4月完成串聯原台南州會、湯德章故居等6處場域的「正義與勇氣之路」地面標示系統。此外，在民間力量支持下，湯德章故居已集資購得並規劃為人權紀念場所，讓歷史記憶融入城市日常。

目前台南共有兩處經中央公告的不義遺址，分別為湯德章紀念公園及新營圓環（228事件黃媽典醫師遭槍決處）。市府並與國家人權博物館合作設置標示牌，透過城市空間保存歷史，讓曾被噤聲的故事得以被重新看見。

文化局指出，官方的角色在於鋪設制度與空間基礎，更重要的是民間力量的持續參與。包括湯德章紀念協會與教育團體長期帶領學子走訪「正義與勇氣之路」，深化歷史教育，也展現台南社會面對歷史創傷、轉化為民主與人權養分的努力。

黃偉哲表示，今天上午日本三所大學教授帶領學生到立人國小進行SDGs交流活動，透過教育互動延續台日友誼。他也提到，日本在311震災後獲得台灣關懷，而台南在0206地震、COVID-19疫情及其他災害期間也曾獲日本援助，期盼透過教育與交流讓互助情誼延續到下一代。

追思活動上午10時展開，市議員蔡筱薇、朱正軒等人到場。與會者先於台南228紀念館（中西區圖書館）前集合，再步行繞行進入湯德章紀念公園圓環，以行動追思歷史，期盼讓正義與勇氣持續在台南這座城市傳承。

