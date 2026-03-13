嘉義歐都納山野渡假村助益大埔多 宣告停業地方惋惜
嘉義大埔歐都納山野渡假村面臨人力短缺與招聘困境，宣告停業，3月16日至3月28日舉辦飯店用品拍賣；大埔國中小校長陳育恬說，歐都納對地方助益甚多，停業令人惋惜。
位於大埔鄉曾文水庫旁的歐都納山野渡假村，日前在歐都納有限公司網站公告，渡假村3月10日畫下階段性句點；並在渡假村臉書（Facebook）貼文，3月16日至3月28日舉辦飯店床具、寢具、餐具等高級專業用品拍賣。
陳育恬今天告訴中央社記者，對於歐都納渡假村結束營業感到惋惜，每年歐都納都會頒發學生獎助學金，提供學生飯店房間整理實務及西餐禮儀課程、請學生吃排餐，也提供場地給學校辦音樂會。
此外，歐都納董事長程鯤曾帶企業朋友到校參訪捐助興學，歐都納30餘年來融入大埔社區運作，協助參與社區各種活動，對地方多所助益。
歐都納協理程婉君則表示，大埔鄉生態資源豐富，歐都納也曾與西拉雅國家風景區共同努力，栽植蜜源植物、復育紫斑蝶，將生態保育種子播撒在大埔。
程婉君指出，這10年來大埔當地青年在外求學、異地就業，人才嚴重斷層，讓歐都納面臨難以克服的人力短缺與招聘困境，才做出停業決定；感謝曾走進歐都納旅客，讓曾文水庫湖光山色，在一棟棟木屋間譜成一幕幕有溫度回憶。
歐都納公司網站指出，公司主要三大事業包括歐都納戶外旅遊用品、發泡海綿產品與歐都納山野渡假村等，歐都納山野渡假村於3月10日停業。
