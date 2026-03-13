快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

嘉義歐都納山野渡假村助益大埔多 宣告停業地方惋惜

中央社／ 嘉義縣13日電
位在嘉義縣大埔鄉、曾文水庫上游山林間的「歐都納山野渡假村」，陪伴旅客走過36年，今天劃下句點。業者元月宣布今天熄燈歇業，這座曾經是山林度假指標的據點走入歷史，讓許多遊客與老顧客感到萬分不捨。圖／取自歐都納山野渡假村網站
位在嘉義縣大埔鄉、曾文水庫上游山林間的「歐都納山野渡假村」，陪伴旅客走過36年，今天劃下句點。業者元月宣布今天熄燈歇業，這座曾經是山林度假指標的據點走入歷史，讓許多遊客與老顧客感到萬分不捨。圖／取自歐都納山野渡假村網站

嘉義大埔歐都納山野渡假村面臨人力短缺與招聘困境，宣告停業，3月16日至3月28日舉辦飯店用品拍賣；大埔國中小校長陳育恬說，歐都納對地方助益甚多，停業令人惋惜。

位於大埔鄉曾文水庫旁的歐都納山野渡假村，日前在歐都納有限公司網站公告，渡假村3月10日畫下階段性句點；並在渡假村臉書（Facebook）貼文，3月16日至3月28日舉辦飯店床具、寢具、餐具等高級專業用品拍賣。

陳育恬今天告訴中央社記者，對於歐都納渡假村結束營業感到惋惜，每年歐都納都會頒發學生獎助學金，提供學生飯店房間整理實務及西餐禮儀課程、請學生吃排餐，也提供場地給學校辦音樂會。

此外，歐都納董事長程鯤曾帶企業朋友到校參訪捐助興學，歐都納30餘年來融入大埔社區運作，協助參與社區各種活動，對地方多所助益。

歐都納協理程婉君則表示，大埔鄉生態資源豐富，歐都納也曾與西拉雅國家風景區共同努力，栽植蜜源植物、復育紫斑蝶，將生態保育種子播撒在大埔。

程婉君指出，這10年來大埔當地青年在外求學、異地就業，人才嚴重斷層，讓歐都納面臨難以克服的人力短缺與招聘困境，才做出停業決定；感謝曾走進歐都納旅客，讓曾文水庫湖光山色，在一棟棟木屋間譜成一幕幕有溫度回憶。

歐都納公司網站指出，公司主要三大事業包括歐都納戶外旅遊用品、發泡海綿產品與歐都納山野渡假村等，歐都納山野渡假村於3月10日停業。

生態保育 大埔 國家風景區

延伸閱讀

員工陳屍冰櫃停業20天…成家小館恢復營業 冷凍櫃拆換、食材重新進貨

有機會赴外參訪！ 高中外交小尖兵世界領航營16日起開放報名

影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

八卦山賞鷹季登場 快來欣賞灰面鵟鷹3月底遨翔天際奇景

相關新聞

台南市正義與勇氣紀念日 今追思二二八受難人權律師湯德章

為紀念228事件中為保護台南市民而挺身犧牲的律師湯德章，台南市湯德章紀念協會今天在湯德章紀念公園舉辦追思活動，市長黃偉哲出席致意，透過靜默致意與獻花儀式，與台日來賓及各界代表共同緬懷湯德章犧牲小我、守護市民的正義與勇氣。

北港去年底再度發現埃及斑蚊蟲卵 迎進香旺季登革熱警報未解

2024年國衛院監測發現登革熱病媒蚊埃及斑蚊已飛越北回歸線，出現在雲林縣北港鎮朝天宮周遭，引起防疫單位高度警戒。近年中央、地方持續監測，去年底仍發現埃及斑蚊蟲卵，今年一、二月雲林縣衛生局在北港鎮巡檢仍發現7件陽性孳生源容器，由於北港正值進香旺季，且4月白沙屯媽祖進香預計湧入大批香客，雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強入戶巡檢。

雲嘉南灌溉系統串接竣工通水 每日可調度34.5萬公噸水

嘉南平原冬季降雨極少，農業灌溉面臨難題，農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，串接全台最大曾文-烏山頭水庫及最長河川濁水溪，斥資超過11億元，歷時2年10月竣工，每年可增加7000萬公噸調度用水，賴清德總統今天參加通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

台南改建仁德蚊子館 成新豐區首座全民運動館今開工啟建

台南市新豐區運動設施有限。市政府編列近兩億元整建閒置仁德活動中心與一旁廢棄多年游泳池規畫「仁德全民運動館」，今天開工。預計12月完工。

開業30年老字號診所掛休！閉門9天「前進邁阿密為大谷加油」

世界棒球球經典賽日本奪冠呼聲高。台灣不少大谷翔平忠實球迷要赴美觀戰。台南歸仁老字號沈耀明家醫科診所今提早公告：18日開始休診九天，特別註明原因是「前進邁阿密為大谷加油」，引來許多民眾注目莞爾。

湯德章殉難紀念日 台灣基進：台南38條「中正路」應徹底改名

3月13日為台南市正義與勇氣紀念日，紀念在二二八事件中於1947年3月13日殉難的台南律師湯德章。台灣基進永康區市議員參選人吳依潔今天表示，台南市政府2014年將這一天訂為紀念日，但至今仍未全面推動中正路更名，批評轉型正義「做得不夠徹底」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。