北港去年底再度發現埃及斑蚊蟲卵 迎進香旺季登革熱警報未解

2024年國衛院監測發現登革熱病媒蚊埃及斑蚊已飛越北回歸線，出現在雲林縣北港鎮朝天宮周遭，引起防疫單位高度警戒。近年中央、地方持續監測，去年底仍發現埃及斑蚊蟲卵，今年一、二月雲林縣衛生局在北港鎮巡檢仍發現7件陽性孳生源容器，由於北港正值進香旺季，且4月白沙屯媽祖進香預計湧入大批香客，雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強入戶巡檢。

登革熱病媒蚊主要包括白線斑蚊與埃及斑蚊，其中埃及斑蚊傳播疫情能力更強，過去多分布於北回歸線（嘉義）以南。國家衛生研究院2024年在北港朝天宮周邊多處村里監測到埃及斑蚊孑孓，並捕獲雄、雌成蚊，顯示族群可能已在當地建立，為防止本土登革熱疫情擴散，國衛院與縣府隨即在北港展開長期監測。

國衛院每周在北港監測，去年12月30日再度發現病媒蚊幼卵，孵化後確認為埃及斑蚊。依防疫標準，若至少一年未再發現蟲卵或成蚊，才可解除警戒。但雲林縣衛生局今年1至2月在全縣20鄉鎮巡檢，仍發現積水容器728件，其中15件檢出陽性孳生源，以北港鎮7件最多（含4件戶內容器），其次為二崙鄉5件，土庫鎮及崙背鄉各1件。

衛生局指出，15件陽性孳生源經鑑定皆非登革熱病媒蚊，但隨著汛期將至，高溫潮濕氣候容易孳生蚊蟲，仍須提高警覺。衛生局長曾春美表示，北港鎮是埃及斑蚊與白線斑蚊可能共存的區域，且埃及斑蚊偏好室內及人潮聚集環境，因此將加強入戶檢查，由防疫人員深入社區逐戶巡檢、清除孳生源，呼籲民眾配合。

雲林縣去年至今尚未出現本土登革熱病例，但近期白天氣溫偏高、偶有短暫降雨，正是病媒蚊孳生高峰期，加上北港進入進香旺季，白沙屯媽祖進香4月活動預計湧入大批香客，衛生局將持續加強監測與巡檢，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除積水容器，共同防堵疫情。