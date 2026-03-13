快訊

雲嘉南灌溉系統串接竣工通水 每日可調度34.5萬公噸水

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
賴清德總統今天參加雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮，未來每日可引34.5萬公噸水南北互通。記者黃仲裕／攝影
嘉南平原冬季降雨極少，農業灌溉面臨難題，農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，串接全台最大曾文-烏山頭水庫及最長河川濁水溪，斥資超過11億元，歷時2年10月竣工，每年可增加7000萬公噸調度用水，賴清德總統今天參加通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

賴清德說，雲嘉南灌溉系統串接完工對民生、農業、產業用水都有幫助，在八田與一時代就曾推動，但因早期工程技術不發達，灌溉設備在2009年完全損壞，自此之後曾文水庫及烏山頭水庫灌溉系統各自獨立，無法互相支援，推動串聯工程有助調度灌溉用水。

賴清德指出，灌溉系統跨越465公尺北港溪，工程原本預估5年，趕工縮短至2年10月，且還同步修復舊有圳道，也在大圳旁種樹、設置自行車道，難能可貴，他向農業部長陳駿季詢問工程經費，陳駿季很有氣魄地告訴他，總花費超過11億元，「錢不是問題，農民比較重要」。

農田水利署署長蔡昇甫說，雲嘉南灌溉系統是南北雙向輸水系統，採用高架渡槽輸水，將嘉南地區與雲林地區灌溉系統串連，每天最多可調度34.5萬公噸水，也創新增設帶狀蓄水池，預計每年可增加7000公噸調度用水，減少7.5萬公頃農田缺水危機。

陳駿季說，雲嘉南灌溉系統是台灣近50年最大水利工程，雲嘉南平原產量占全台3分之1，是台灣重要糧倉，除了農民技術與經驗，最重要的就是水，竣工通水後，希望能將濁水溪的水引進嘉義地區，間接把水儲存在烏山頭水庫，在雲林地區缺水時，調度嘉南地區水資源支援。

賴清德總統今天參加雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮，與現場農民擊掌互動。記者黃于凡／攝影
雲嘉南灌溉系統串接曾文-烏山頭水庫及濁水溪，未來每日可引34.5萬公噸水南北互通。記者黃于凡／攝影
賴清德總統（右二）今天參加雲嘉南灌溉系統串接竣工典禮，未來每日可引34.5萬公噸水南北互通。記者黃仲裕／攝影
農業部 陳駿季 烏山頭水庫 曾文水庫

相關新聞

北港去年底再度發現埃及斑蚊蟲卵 迎進香旺季登革熱警報未解

2024年國衛院監測發現登革熱病媒蚊埃及斑蚊已飛越北回歸線，出現在雲林縣北港鎮朝天宮周遭，引起防疫單位高度警戒。近年中央、地方持續監測，去年底仍發現埃及斑蚊蟲卵，今年一、二月雲林縣衛生局在北港鎮巡檢仍發現7件陽性孳生源容器，由於北港正值進香旺季，且4月白沙屯媽祖進香預計湧入大批香客，雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強入戶巡檢。

雲嘉南灌溉系統串接竣工通水 每日可調度34.5萬公噸水

嘉南平原冬季降雨極少，農業灌溉面臨難題，農業部推動串接雲嘉南灌溉系統，串接全台最大曾文-烏山頭水庫及最長河川濁水溪，斥資超過11億元，歷時2年10月竣工，每年可增加7000萬公噸調度用水，賴清德總統今天參加通水典禮，見證雲嘉南平原灌溉新里程碑。

台南改建仁德蚊子館 成新豐區首座全民運動館今開工啟建

台南市新豐區運動設施有限。市政府編列近兩億元整建閒置仁德活動中心與一旁廢棄多年游泳池規畫「仁德全民運動館」，今天開工。預計12月完工。

開業30年老字號診所掛休！閉門9天「前進邁阿密為大谷加油」

世界棒球球經典賽日本奪冠呼聲高。台灣不少大谷翔平忠實球迷要赴美觀戰。台南歸仁老字號沈耀明家醫科診所今提早公告：18日開始休診九天，特別註明原因是「前進邁阿密為大谷加油」，引來許多民眾注目莞爾。

湯德章殉難紀念日 台灣基進：台南38條「中正路」應徹底改名

3月13日為台南市正義與勇氣紀念日，紀念在二二八事件中於1947年3月13日殉難的台南律師湯德章。台灣基進永康區市議員參選人吳依潔今天表示，台南市政府2014年將這一天訂為紀念日，但至今仍未全面推動中正路更名，批評轉型正義「做得不夠徹底」。

雲林行人死亡不減反增 分析原因竟與這相關

交通部公布114年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較112年不減反增2人，引起關注。縣府分析事故原因，除少數與駕駛人未依規定禮讓行人，多數都是行人任意穿越馬路相關，將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善，並加強取締違規。

