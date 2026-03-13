台南改建仁德蚊子館成新豐區首座全民運動館今開工啟建

台南市新豐區運動設施有限。市政府編列近兩億元整建閒置仁德活動中心與一旁廢棄多年游泳池規畫「仁德全民運動館」，今天開工。預計12月完工。

市長黃偉哲、體育局長陳良乾、仁德區長許博森及地方民代祈福，期待完工成為新豐區首座全民運動館，提供在地居民「多元且優質運動場域，落實全民運動政策，打造健康活力城市。」王偉哲又再次要求千萬不可追加工程預算，而且要如期如質完工。

黃偉哲表示，市民運動風氣日益興盛，完善運動設施成為重要公共建設。市府自籌經費規畫的仁德全民運動館，設置多功能運動空間，包含羽球場、體適能中心及室內游泳池等設施，可滿足不同年齡層運動需求，提供安全舒適環境，民眾日常即可就近運動、培養健康生活習慣。

體育局長陳良乾指出，仁德全民運動館仁耗資1.965億元，利用仁德運動公園既有場館整建，活動中心將改建為綜合運動館，設置6面羽球場、瑜珈、韻律教室、體適能中心及提供全齡體能訓練場多功能教室。

游泳池將結合原有的戶外泳池，全面改建為室內溫水游泳池，包含增設熱身池、SPA池，熱身池採兩段式水位設計，符合全國賽事需求，也可委外營運作為兒童遊戲池，提供全市民眾嶄新運動空間。

陳良乾指出，仁德全民運動館將有效提升新豐區整體運動設施量能，也為地方打造兼具休閒、運動及社區交流的公共空間，促進社區凝聚力與城市活力。

他說，市府將持續推動各項運動設施建設與優化，提供市民更便利、多元的運動環境，鼓勵民眾養成規律運動習慣，讓運動融入生活，朝向健康城市與宜居城市的目標邁進。

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影