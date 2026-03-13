快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

台南改建仁德蚊子館成新豐區首座全民運動館今開工啟建

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市新豐區運動設施有限。市政府編列近兩億元整建閒置仁德活動中心與一旁廢棄多年游泳池規畫「仁德全民運動館」，今天開工。預計12月完工。

市長黃偉哲、體育局長陳良乾、仁德區長許博森及地方民代祈福，期待完工成為新豐區首座全民運動館，提供在地居民「多元且優質運動場域，落實全民運動政策，打造健康活力城市。」王偉哲又再次要求千萬不可追加工程預算，而且要如期如質完工。

黃偉哲表示，市民運動風氣日益興盛，完善運動設施成為重要公共建設。市府自籌經費規畫的仁德全民運動館，設置多功能運動空間，包含羽球場、體適能中心及室內游泳池等設施，可滿足不同年齡層運動需求，提供安全舒適環境，民眾日常即可就近運動、培養健康生活習慣。

體育局長陳良乾指出，仁德全民運動館仁耗資1.965億元，利用仁德運動公園既有場館整建，活動中心將改建為綜合運動館，設置6面羽球場、瑜珈、韻律教室、體適能中心及提供全齡體能訓練場多功能教室。

游泳池將結合原有的戶外泳池，全面改建為室內溫水游泳池，包含增設熱身池、SPA池，熱身池採兩段式水位設計，符合全國賽事需求，也可委外營運作為兒童遊戲池，提供全市民眾嶄新運動空間。

陳良乾指出，仁德全民運動館將有效提升新豐區整體運動設施量能，也為地方打造兼具休閒、運動及社區交流的公共空間，促進社區凝聚力與城市活力。

他說，市府將持續推動各項運動設施建設與優化，提供市民更便利、多元的運動環境，鼓勵民眾養成規律運動習慣，讓運動融入生活，朝向健康城市與宜居城市的目標邁進。

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影
台南市政府改建仁德閒置多年場館成新豐區首座全民運動館，今天開工啟建。記者周宗禎／攝影

運動 黃偉哲

延伸閱讀

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

教育部長視察彰化校園 陳素月爭取運動設施修繕經費

「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

相關新聞

雲林行人死亡不減反增 分析原因竟與這相關

交通部公布114年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較112年不減反增2人，引起關注。縣府分析事故原因，除少數與駕駛人未依規定禮讓行人，多數都是行人任意穿越馬路相關，將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善，並加強取締違規。

難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光

雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

雲林縣蒜頭將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估歉收約一半，農民落淚說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染嚴重，噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠昨要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示將研議。

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。