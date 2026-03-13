快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

湯德章殉難紀念日 台灣基進：台南38條「中正路」應徹底改名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市中正路更名，僅國立台灣文學館前一小段，台灣基進批評轉型正義「做得不夠徹底」。圖／吳依潔提供
台南市中正路更名，僅國立台灣文學館前一小段，台灣基進批評轉型正義「做得不夠徹底」。圖／吳依潔提供

3月13日為台南市正義與勇氣紀念日，紀念在二二八事件中於1947年3月13日殉難的台南律師湯德章。台灣基進永康區市議員參選人吳依潔今天表示，台南市政府2014年將這一天訂為紀念日，但至今仍未全面推動中正路更名，批評轉型正義「做得不夠徹底」。

對於「中正路」更名議題一事，台南市政府表示，推動歷史記憶與轉型正義相關工作，向來秉持審慎、尊重社會多元意見的原則辦理。對於各界提出的建議與討論，市府均予以重視並持續關注相關意見。

吳依潔指出，台灣基進台南黨部自2018年起，每年發起中正路更名倡議。市府2023年曾宣布將國立台灣文學館地址改為「湯德章大道1號」，但後續民政程序未同步更新，文學館網站、公文與信件仍多使用「中正路1號」，新設路牌也在「湯德章大道」下方標註「原中正路」，實際更名效果有限。

吳依潔表示，台南素有民主聖地之稱，但全市仍有38條「中正路」，數量為全台最多；其中湯德章紀念圓環旁道路僅部分路段改名，其餘仍沿用舊名，甚至在新路牌標示「原中正路」。她呼籲市府正視轉型正義議題，徹底檢討威權象徵地名，透過更名重新塑造城市公共記憶，向下一代傳遞自由與民主價值。

市府說明，道路名稱除具有歷史意義外，同時也涉及居民長期使用習慣、門牌地址、交通辨識及商業活動等層面，影響範圍廣泛。過去相關更名或調整作業，均須依程序廣泛蒐集地方民意，並綜合考量當地居民生活使用習慣及實際需求後，審慎研議辦理。

市府強調，轉型正義的推動除重視歷史價值與社會討論外，也須兼顧地方民意及城市運作的穩定性。未來如有相關調整構想，仍將依循既有程序，充分溝通、廣納意見，在尊重在地居民意見與社會共識的前提下審慎評估。

市府也表示，將持續透過文化保存、歷史教育與紀念活動等多元方式，深化市民對民主與人權價值的認識，並共同形塑城市的歷史記憶與未來發展。

轉型正義 台南 中正路

延伸閱讀

國民黨舊中央黨部案敗訴 黨產會：背離轉型正義價值

新聞眼／轉型正義 不是黨產會說了算

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

看不懂 彰首條行人優先區挨批

相關新聞

雲林行人死亡不減反增 分析原因竟與這相關

交通部公布114年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較112年不減反增2人，引起關注。縣府分析事故原因，除少數與駕駛人未依規定禮讓行人，多數都是行人任意穿越馬路相關，將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善，並加強取締違規。

難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光

雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

雲林縣蒜頭將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估歉收約一半，農民落淚說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染嚴重，噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠昨要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示將研議。

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。