湯德章殉難紀念日 台灣基進：台南38條「中正路」應徹底改名

3月13日為台南市正義與勇氣紀念日，紀念在二二八事件中於1947年3月13日殉難的台南律師湯德章。台灣基進永康區市議員參選人吳依潔今天表示，台南市政府2014年將這一天訂為紀念日，但至今仍未全面推動中正路更名，批評轉型正義「做得不夠徹底」。

對於「中正路」更名議題一事，台南市政府表示，推動歷史記憶與轉型正義相關工作，向來秉持審慎、尊重社會多元意見的原則辦理。對於各界提出的建議與討論，市府均予以重視並持續關注相關意見。

吳依潔指出，台灣基進台南黨部自2018年起，每年發起中正路更名倡議。市府2023年曾宣布將國立台灣文學館地址改為「湯德章大道1號」，但後續民政程序未同步更新，文學館網站、公文與信件仍多使用「中正路1號」，新設路牌也在「湯德章大道」下方標註「原中正路」，實際更名效果有限。

吳依潔表示，台南素有民主聖地之稱，但全市仍有38條「中正路」，數量為全台最多；其中湯德章紀念圓環旁道路僅部分路段改名，其餘仍沿用舊名，甚至在新路牌標示「原中正路」。她呼籲市府正視轉型正義議題，徹底檢討威權象徵地名，透過更名重新塑造城市公共記憶，向下一代傳遞自由與民主價值。

市府說明，道路名稱除具有歷史意義外，同時也涉及居民長期使用習慣、門牌地址、交通辨識及商業活動等層面，影響範圍廣泛。過去相關更名或調整作業，均須依程序廣泛蒐集地方民意，並綜合考量當地居民生活使用習慣及實際需求後，審慎研議辦理。

市府強調，轉型正義的推動除重視歷史價值與社會討論外，也須兼顧地方民意及城市運作的穩定性。未來如有相關調整構想，仍將依循既有程序，充分溝通、廣納意見，在尊重在地居民意見與社會共識的前提下審慎評估。

市府也表示，將持續透過文化保存、歷史教育與紀念活動等多元方式，深化市民對民主與人權價值的認識，並共同形塑城市的歷史記憶與未來發展。