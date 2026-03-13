雲林行人死亡不減反增 分析原因竟與這相關

交通部公布114年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較112年不減反增2人，引起關注。縣府分析事故原因，除少數與駕駛人未依規定禮讓行人，多數都是行人任意穿越馬路相關，將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善，並加強取締違規。

雲林縣114年度「30日交通事故死亡人數」較112年度同期大幅減少24人，但行人死亡卻從9人增至11人。

縣府分析，行人死亡事故原因多與行人任意穿越馬路相關，其次為駕駛人在路口未依規定禮讓行人，以及部分路口照明不足等因素有關。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，雲林近年透過設置行人專用道、行人庇護島、設置標誌標線、交通號誌調整等工程，強化行人通行安全，並深入社區、校園宣導交通安全，雲林去年交通事故死亡人人數比前年大幅減少24人，減幅在全國排名第3，可見成效。

江令堯表示，行人死亡增加，凸顯行人交通安全仍有待加強，今年將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善事故風險較高的路口及路段，包括路口照明強化，提供夜間行人可視性，有效降低駕駛人因視線不佳造成的事故風險。

警方表示，將加強違規取締，包括行人未依規定任意穿越馬路、未禮讓行人等違規行為，行人違規穿越馬路可處500元罰鍰，機車未禮讓行人可處1200元罰鍰、汽車6000元罰鍰，若致人受傷或死亡罰鍰加重，最高3萬6000元，且吊扣或吊銷駕照。