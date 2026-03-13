快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林行人死亡不減反增 分析原因竟與這相關

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣將加強高風險路口改善行人通行環境。圖／雲林縣府提供
雲林縣將加強高風險路口改善行人通行環境。圖／雲林縣府提供

交通部公布114年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較112年不減反增2人，引起關注。縣府分析事故原因，除少數與駕駛人未依規定禮讓行人，多數都是行人任意穿越馬路相關，將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善，並加強取締違規。

雲林縣114年度「30日交通事故死亡人數」較112年度同期大幅減少24人，但行人死亡卻從9人增至11人。

縣府分析，行人死亡事故原因多與行人任意穿越馬路相關，其次為駕駛人在路口未依規定禮讓行人，以及部分路口照明不足等因素有關。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，雲林近年透過設置行人專用道、行人庇護島、設置標誌標線、交通號誌調整等工程，強化行人通行安全，並深入社區、校園宣導交通安全，雲林去年交通事故死亡人人數比前年大幅減少24人，減幅在全國排名第3，可見成效。

江令堯表示，行人死亡增加，凸顯行人交通安全仍有待加強，今年將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善事故風險較高的路口及路段，包括路口照明強化，提供夜間行人可視性，有效降低駕駛人因視線不佳造成的事故風險。

警方表示，將加強違規取締，包括行人未依規定任意穿越馬路、未禮讓行人等違規行為，行人違規穿越馬路可處500元罰鍰，機車未禮讓行人可處1200元罰鍰、汽車6000元罰鍰，若致人受傷或死亡罰鍰加重，最高3萬6000元，且吊扣或吊銷駕照。

交通部公布114年30日死亡人數，雲林減幅全台第三。圖／雲林縣府提供
交通部公布114年30日死亡人數，雲林減幅全台第三。圖／雲林縣府提供

交通事故 交通安全 交通部

延伸閱讀

改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

交通部公布交通事故數據 中市議員：挑數據放大修理盧秀燕

114年台中行人死亡數最多 市府：續推多元改善策略

相關新聞

雲林行人死亡不減反增 分析原因竟與這相關

交通部公布114年道安統計，雲林縣有11名行人死亡，相較112年不減反增2人，引起關注。縣府分析事故原因，除少數與駕駛人未依規定禮讓行人，多數都是行人任意穿越馬路相關，將針對行人穿越環境全面盤點，優先改善，並加強取締違規。

難以置信！郵差投遞信件「轉身又飛回郵差後座」 神奇畫面曝光

雲林縣斗六市今天出現一個令人難以置「信」的神奇畫面，鄭姓市民今早聽到住家外有郵差送信來的聲音，走出查看信箱竟是空的，深感疑惑，即調閱監視器一看，自己也嚇了一大跳，畫面出現一封自己會飛的信。

台南市活化康寧大學校區 議員批先斬後奏

康寧大學台南校區退場閒置，市府規畫接手活化校地，昨天在議會臨時會專題報告，遭多名議員批評規畫模糊、預算說明不足，質疑市府要求議會「空白授權」，是真的城市需要，還是市長需要，為何要在市長卸任前過關？要求市府依議員提問補充說明，將價購建物、租金與權利金等預算及後續規畫送議會審議後再討論。

台首大校舍轉型曾文願景園區 地方：多數空間仍未運用

康寧大學台南校區退場，市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，昨天議會專案報告，議員砲轟「先斬後奏不尊重」，並質疑先前市府取得的台灣首府大學校地「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前硬體設施完成，就會煥然一新。

雲林蒜頭爆害蟲歉收 蒜農落淚求助

雲林縣蒜頭將進入採收期卻爆發嚴重病蟲害，預估歉收約一半，農民落淚說，正值蒜頭「落頭期」（結球），薊馬、紅蜘蛛感染嚴重，噴藥也沒用，不知怎麼辦？立委張嘉郡、丁學忠昨要求農糧署啟動保價收購。因病蟲害不列入天然災害補助，農糧署表示將研議。

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

2026台灣燈會在嘉義，3月3日開燈首日早上飄小雨，縣長翁章梁憂演出受影響，向媽祖祈願，希望在遊行開始前停雨，沒想到下午1時真的雨停，天空放晴，縣長翁章梁感謝媽祖保佑，今天邀請溪北六興宮、新港奉天宮、朴子配天宮媽祖逛燈會，是媽祖第一次現場賞花燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。